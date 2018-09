Praha - Hokejisté Litvínova budou v pátečním 5. kole extraligy hájit dosavadní stoprocentní bilanci v sezoně na ledě nováčka Karlových Varů, jednoho ze soků z úspěšné baráže z minulé sezony. Naopak o první zisk se na pátý pokus bude snažit Chomutov, který přivítá Plzeň.

Litvínov vede tabulku o bod před druhým Hradcem Králové, oproti kterému má ještě zápas k dobru. "Všichni kluci makají a plní to, co se řekne. Loni jsme si vždy něco řekli, ale pak jsme si dělali, co jsme chtěli. Z toho byly individuální chyby, teď to hrajeme úplně jednoduše. Máme čtyři vyrovnané lajny, gól může dát každý," řekl klubovému webu litvínovský útočník František Lukeš, který ve středu oslavil 36. narozeniny a vládne se sedmi body produktivitě soutěže.

Karlovarskou Energii čeká poslední ze série čtyř domácích zápasů. Načala ji výhrou nad Mladou Boleslaví 4:0 a potom prohrála s Třincem 0:2 i se Zlínem 2:4. "Po prohrách v posledních dvou zápasech potřebujeme zapracovat především na naší hře. Chyby nás stály cenné body," uvedl asistent trenéra Tomáš Mariška. V plném tréninku je od pondělka po zranění bek Michal Plutnar a vrátit do hry by se mohl i další zadák Matic Podlipnik.

Chomutov jako jediný ještě nebodoval a vyzve nejlepší tým základní části uplynulého ročníku a obhájce bronzu. "Budeme se snažit hrát pořád stejně, ale musíme být disciplinovaní, abychom se nedostávali do oslabení. Musíme se víc tlačit do brány, protože gólů dáváme pomálu. Kdyby se zopakoval zápas z minulé sezony, kdy jsme vyhráli 7:6, bylo by mi to úplně jedno, hlavně abychom měli body," řekl chomutovský obránce Ronald Knot.

Plzeň po úspěšném startu výhrou nad Libercem 4:0 v dalších třech zápasech už naplno bodovat nedokázala a jen v jednom z nich vyhrála. Po dvou prohrách ale v neděli slavila na ledě Vítkovic vítězství 2:1 v prodloužení. "Pro nás je to psychická vzpruha. Dva body z Vítkovic jsou cenné, máme se od čeho odpíchnout," pochvaloval si kapitán Milan Gulaš.

Hradecký Mountfield po úvodní prohře na Spartě 0:4 vyhrál čtyřikrát za sebou a v úterý v předehrávce 27. kola vrátil v O2 areně Pražanům úvodní prohru a uspěl po výsledku 2:1 v prodloužení. "Jsme rádi, že nám to takhle klape. Teď nás čeká série Třinec, Karlovy Vary a Kometa. Těžká utkání, musíme dobře zregenerovat a připravit se teď na Třinec," prohlásil hradecký útočník Radovan Pavlík.

Třinec kvůli muzikálu ve Werk Aréně pokračuje v sérii venkovních zápasů. Prohru v Liberci se pokusí napravit v Hradci Králové. "Vstup do sezony jsme si představovali jinak. Musíme se poučit z chyb a jít dál. Kluci pracují, samozřejmě máme nějaké připomínky, ty si ale necháme pro sebe," řekl druhý třinecký trenér Marek Zadina. Oceláři postrádají marody - obránce Vladimíra Rotha a útočníky Jiřího Polanského a Martina Růžičku.

Své první moravské derby v sezoně absolvují Olomouc a Vítkovice po výsledkově nepovedených zápasech v posledním kole. Ostravanům jdou v uplynulých třech letech vzájemné souboje výrazně lépe a z posledních čtrnácti duelů pouze ve dvou nebodovali.

"Chceme-li být úspěšní, musíme oproti utkání v Hradci hodně přidat. Po dvou prohrách bychom chtěli znovu zabrat," přál si olomoucký trenér Zdeněk Moták, který sám ve Vítkovicích jako hráč i trenér v minulosti působil. Na straně Kohoutů se pak proti mateřskému klubu postaví také trio Zbyněk Irgl, Petr Kolouch a Petr Strapáč.

Vítkovice až ve čtvrtém kole přišly o první body a na Hanou jedou složit reparát. "Musíme do toho jít stejně, jako jsme odehráli první tři kola. Olomouc je zejména v domácím prostředí velice houževnatý a silný soupeř, ale pokud podáme stoprocentní výkon, máme na vítězství," řekl vítkovický kouč Jakub Petr. Ostravanům schází zraněný Daniel Kurovský.

Zlín se pokusí navázat v duelu proti Liberci na výkon z nedělního zápasu v Karlových Varech, kde vyhrál 4:2 a opět zabral po dvou prohrách. "Hráli jsme zodpovědně v defenzivě. Ale stále se potýkáme se zbytečnými vyloučeními, kterými nabízíme soupeřům možnost skórovat. V posledním utkání jsme oba góly inkasovali v oslabení," podotkl kouč Robert Svoboda.

Beranům stále chybí dvě zraněné útočné opory Zdeněk Okál s Antonínem Honejskem a také potrestaný obránce Jakub Ferenc. "Nejsme bohužel stále kompletní. Ale věřím, že se navzdory oslabení prosadíme a napravíme prohru z minulého domácího zápasu s Hradcem Králové," dodal Svoboda.

Liberec po úvodních dvou kolech bez bodu i bez gólu vyhrál v Chomutově 3:1 a doma nad Třincem 4:1. "Změnil se přístup ke hře, zjednodušili jsme ji. Nehráli jsme nic komplikovaného, střílet, dávat to do brány a hrát ze zajištěné obrany. To se nám povedlo. Góly tam teď už padají," popsal útočník Michal Bulíř recept na zlepšení, kterého se Bílí Tygři budou snažit držet i ve Zlíně.

Mladá Boleslav po třech utkáních bez bodu zabrala v neděli na ledě mistrovské Komety Brno a povzbuzena výhrou 2:0 chce proti Spartě na třetí pokus uspět poprvé i doma. "Jestli nás něco musí nakopnout, tak prostě tohle vítězství. Dřeli jsme jako tým, semkli jsme se. V Brně jsme nakoukli na cestu, po které bychom chtěli jít. Tak snad se nám to podaří," uvedl mladoboleslavský útočník Dominik Pacovský.

Sparta bodovala ve čtyřech z pěti utkání na startu sezony a v úterý v předehrávce s Hradcem si připsala druhou prohru. "Spoustu zápasů jsme odbojovali, máme hodně zblokovaných střel. Ve většině utkání jsme byli i produktivní, to je pozitivní. Machy (Matěj Machovský) chytá skvěle. Je škoda těch dvou bodů, stejně tak i prohra ve Vítkovicích mrzí. Ale je to teprve začátek sezony, jsou věci, na kterých musíme pracovat. Čeká nás hodně zápasů," uvedl kapitán Sparty Petr Vrána.

Statistické údaje před pátečním 5. kolem Tipsport extraligy: BK Mladá Boleslav (12.) - HC Sparta Praha (4.). Začátek zápasu: 15:00 (O2 TV). Nejproduktivnější hráči: Jakub Klepiš 4 zápasy/3 body (2 branky + 1 asistence) - Jan Košťálek 5/6 (3+3). Statistiky brankářů: Pavel Kantor průměr 2,02 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,89 procenta, Gašper Krošelj 2,76, 89,86 a jednou udržel čisté konto - Matěj Machovský 1,56, 95,65 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav vyhrála jediný z posledních 11 vzájemných duelů. Uspěla jen 7. ledna letošního roku, kdy doma vyhrála 3:1. - Bruslařský klub po úvodních třech duelech bez bodů zabral v neděli na ledě mistrovské Komety Brno a vyhrál 2:0. - Mladá Boleslav čeká na první body doma - na vlastním ledě podlehla Litvínovu 3:4 i Vítkovicím 1:3. - Sparta venku v sezoně ze dvou zápasů získala dva body - po prohře na ledě Vítkovic 2:3 zvítězila v Plzni 3:2 v prodloužení. - Pražané bodovali ve čtyřech z pěti utkání v sezoně - třikrát naplno a jednou získali bod za prohru v prodloužení. - Mladoboleslavský útočník Pavel Musil může sehrát 200. zápas v extralize. - Slovinský obránce Blaž Gregorc ze Sparty může v neděli proti Chomutovu nastoupit k 300. utkání v české nejvyšší soutěži. Piráti Chomutov (14.) - HC Škoda Plzeň (7.). Začátek zápasu: 15:30. Nejproduktivnější hráči: Vladimír Růžička mladší 4/3 (0+3) - Milan Gulaš 4/5 (1+4). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 3,67 a 88,54, Aleš Stezka 3,00 a 86,36 - Dominik Frodl 1,45, 94,34 a jednou udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 1,97 a 92,73. Zajímavosti: - Plzeň ve vzájemných duelech bodovala sedmkrát za sebou - čtyřikrát naplno, jednou vyhrála po samostatných nájezdech a dvakrát prohrála v nastavení. - Piráti čekají na první body v sezoně. Prohráli doma s Brnem (2:4), v Hradci Králové (2:3), doma s Libercem (1:3) a v Litvínově (1:4). - Plzeň bodovala ve třech ze čtyř zápasů v sezoně, ale jen jednou naplno, když v úvodním kole porazila doma Liberec (4:0); následně prohrála v Brně (2:3) i doma se Spartou (2:3 v prodloužení) a vyhrála na ledě Vítkovic (2:1 v prodloužení). - Chomutov má po odpykání jednozápasového disciplinárního trestu opět k dispozici útočníka Davida Skokana. HC Olomouc (6.) - HC Vítkovice Ridera (3.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Petr Kolouch 4/3 (2+1) - Peter Trška 4/4 (1+3). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 1,30 a 95,35, Jan Lukáš 4,00 a 88,24 - Patrik Bartošák 1,48 a 95,92. Zajímavosti: - Vítkovice ve vzájemných duelech bodovaly čtyřikrát za sebou a ztratily v této sérii body jen vloni v říjnu při domácí prohře 3:4 po nájezdech. - Olomouc po úvodních dvou zápasech bez ztráty bodu prohrála doma s Brnem 1:2 po nájezdech a v Hradci Králové 1:4. - Ostravané jsou v této sezoně venku stoprocentně úspěšní, zvítězili v Pardubicích 2:1 a v Mladé Boleslavi 3:1. - Vítkovice po úvodních třech duelech bez ztráty prohrály v neděli doma s Plzní 1:2 v prodloužení. PSG Berani Zlín (8.) - Bílí Tygři Liberec (9.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Jakub Šlahař 4/5 (2+3) - Michal Bulíř 4/3 (3+0). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,50 a 90,99 - Roman Will 2,01 a 92,77, Marek Schwarz 1,00 a 96,15. Zajímavosti: - Liberec ve Zlíně bodoval ve třech z posledních čtyř utkání - dvakrát naplno a jednou prohrál v prodloužení. - Zlín po dvou duelech bez bodu v neděli zabral v Karlových Varech a po výsledku 4:2 si připsal druhou výhru v sezoně. - Bílí Tygři po dvou utkáních bez zisku vyhráli v Chomutově 3:1 a doma nad Třincem 4:1. - Liberecký útočník Marek Kvapil může sehrát 300. zápas v extralize. - Zlín může počítat po skončení jednozápasového disciplinárního trestu s obráncem Danielem Gazdou. Druhý díl dvouzápasového distancu si ještě odpyká zadák Jakub Ferenc. HC Energie Karlovy Vary (10.) - HC Verva Litvínov (1.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Petr Šenkeřík 4/2 (2+0) - František Lukeš 4/7 (3+4). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,50, 92,37 a jednou udržel čisté konto - Jaroslav Janus 2,00 a 93,28. Zajímavosti: - Litvínov v minulé sezoně porazil Karlovy Vary v baráži o extraligu třikrát ze čtyř zápasů a z toho dvakrát až v prodloužení. - V přípravě sehrály Karlovy Vary s Litvínovem dva duely. Verva doma vyhrála 5:4 a Energie na vlastním ledě zvítězila 3:2 v prodloužení. - Litvínov zůstává v extralize jediným týmem bez ztráty bodu. Vyhrál v Mladé Boleslavi 4:3, doma nad Zlínem 5:2, v Pardubicích 6:2 i doma nad Chomutovem 4:1. - Energie se doma představí počtvrté za sebou. V úvodním vystoupení před vlastním publikem porazila Mladou Boleslav 4:0 a potom prohrála s Třincem 0:2 a se Zlínem 2:4. - Karlovy Vary, které se do extraligy vrátily po roce v první lize, prohrály tři ze čtyř duelů. - Karlovarský obránce Michal Plutnar může sehrát 100. zápas v extralize. Mountfield Hradec Králové (2.) - HC Oceláři Třinec (11.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Patrik Miškář 5/5 (1+4) - Lukáš Krajíček 4/4 (1+3). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 1,31 a 94,29, Jaroslav Pavelka 2,50 a 89,36 - Peter Hamerlík 2,09 a 92,31, Šimon Hrubec 2,75, 89,55 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec se s Hradcem utkal na přelomu března a dubna v semifinále a vyhrál 4:2 na zápasy. Obě porážky v sérii utrpěl až v prodloužení. - Hradec doma prohrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. Hradec naposledy uhrál proti Mountfieldu plný počet bodů vloni na konci října, kdy vyhrál v Třinci 3:0. Následně vyhrál jen dva z osmi soubojů s Oceláři. - Hradec po úvodní prohře na Spartě (0:4) zvítězil čtyřikrát za sebou a ztratil jediný bod při úterní výhře na Spartě v předehrávce 27. kola 2:1 v prodloužení. - Úřadující vicemistr Třinec nebodoval ve třech ze čtyř zápasů v sezoně a uspěl jen v pátek v Karlových Varech, kde vyhrál 2:0. - Už počtvrté v sezoně a potřetí v řadě se Oceláři představí mimo svůj led a venku budou hrát celkem pětkrát za sebou. Po duelech v Karlových Varech, Liberci a Hradci Králové budou hrát ještě v Brně a Litvínově. Doma nastoupí až v neděli 7. října proti Vítkovicím. Další program: Sobota 29. září - dohrávka 5. kola: 15:00 HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno (O2 TV). Neděle 30. září - 6. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - Piráti Chomutov, 16:00 Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice, 17:00 Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary, 17:30 HC Verva Litvínov - HC Olomouc, 18:20 HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec (ČT sport).