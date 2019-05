Litva vyhostila šéfa místní redakce ruského portálu Sputnik

Vilnius - Litevské úřady dnes vyhostily šéfredaktora místní redakce ruského propagandistického webu Sputnik, označily ho za nežádoucí osobu a zakázaly mu vstup na území státu po dobu pěti let. Oznámila to baltská agentura BNS. Šéfredaktor Marat Kasem, který má lotyšské občanství, byl eskortován do Rigy.

Kasem byl podle BNS zadržen na vilniuském letišti po příletu z Moskvy. Podle mluvčího litevské pohraniční služby Gerdiuse Mišutise byl vyhoštěn proto, že se jeho jméno nachází v seznamu nežádoucích osob.

Ve zprávě litevské rozvědky z roku 2018 se uvádí, že litevská redakce Sputniku je nástrojem Moskvy pro šíření proruské propagandy. Portál se snaží prosazovat vliv Ruska na litevský informační prostor, podněcovat protizápadní nálady a formovat veřejné mínění ve prospěch ruské politiky, citovala ze zprávy agentura Interfax.

Podobný názor nedávno na sněmovním semináři v Praze prezentoval ředitel české Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Upozornil na aktivity mediálních organizací Russia Today a Sputnik, které "šíří v zahraničí ruskou propagandu a dezinformační kampaně".

Šéfredaktorka mediální skupiny Sputnik Margarita Simoňjanová dnes Kasemovo vyhoštění potvrdila, důvody ale prý nezná. "Jak může litevskou bezpečnost ohrožovat člověk, který se nezabývá ničím jiným než žurnalistikou, ví jen bůh a litevské úřady," řekla v Moskvě novinářům.