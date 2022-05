Litva se od neděle obejde bez elektřiny z Ruska

Vilnius - Litva od neděle přestane spolupracovat s ruským dodavatelem elektrické energie v regionu, skupinou společnosti Inter RAO, oznámilo dnes ministerstvo energetiky pobaltské země. Litva tak přestane využívat všechny druhy energie z Ruska: plyn, ropu i elektřinu, poznamenala ruská redakce BBC na svém webu.

"Je to mimořádně důležitý milník nejen na cestě Litvy k energetické nezávislosti. Je to výraz naší solidarity s bojující Ukrajinou, protože nemůžeme dovolit, aby naše peníze financovaly ruskou válečnou mašinérii," prohlásil ministr energetiky Dainius Kreivys.

Dříve ohlásilo ukončení dovozu ruské elektřiny také Finsko, připomněla agentura Interfax.

Ruská média dávají litevské oznámení do přímé souvislosti s rozhodnutím evropské burzy Nord Pool ukončit obchodování s ruskou společností Inter RAO, přičemž toto rozhodnutí bude platit od neděle. Mluvčí ruské společnosti vysvětlil konec obchodování rizikem, že nebude možné za ruskou elektřinu zaplatit.

Interfax připomněl, že vývoz elektřiny společností Inter Rao v loňském roce vzrostl o 86 procent na 21,77 miliardy kWh, což bylo nejvíce za posledních deset let. Vývoz směřoval hlavně do Finska (8,2 miliardy kWh, což představovalo růst o 300 procent), Pobaltí (4,7 miliardy kWh) a do Číny (3,97 miliardy kWh).