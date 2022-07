Litva po doporučení Evropské komise umožní tranzit zboží do Kaliningradu

Vilnius/Moskva - Litva se bude řídit dnešním doporučením Evropské komise (EK) a umožní, aby se ruské zboží podléhající sankcím Evropské unie tranzitem po železnici dostalo do ruské Kaliningradské oblasti, která je na baltském pobřeží obklopena Polskem a Litvou. S odvoláním na litevské ministerstvo zahraničí to uvedla agentura Reuters. Vilnius tak změnil své červnové rozhodnutí, kdy přes litevské území do Kaliningradu zakázal přepravovat zboží, na které se vztahují protiruské sankce EU. Ruská média dnes ráno informovala, že EU hodlá zařídit, aby Rusko mohlo bez omezení dopravovat zboží na své odloučené území.

Podle dokumentu, který dnes zveřejnila EK, stále platí zákaz po silnici dovážet zboží, na které se vztahují protiruské sankce. Omezení se ale nevztahuje na železniční dopravu. Členské státy by však tyto vlaky měly kontrolovat, uvádí v dokumentu komise. Například doprava vojenského vybavení nebo zboží, které lze využít ve válce, je nadále zakázaná bez ohledu na druh dopravy.

Litevské ministerstvo zahraničí se doporučením EK bude řídit, předchozí pravidla ale podle něj byla pro Vilnius přijatelnější. "Pravidla pro tranzit do Kaliningradu mohou vyvolat neoprávněný dojem, že západní země zmírňují svůj postoj a sankční politiku vůči Rusku," píše se v prohlášení.

Deník Izvestija s odkazem na své zdroje z ruské diplomacie dnes ráno uvedl, že EU se chystá zařídit, aby Rusko mohlo bez omezení dopravovat zboží přes Litvu do Kaliningradské oblasti. Brusel podle deníku Moskvě předal dokument s návrhem, který "zcela vyhovuje" jejím požadavkům.

Tranzit zboží do Kaliningradské oblasti, která je součástí Ruské federace, avšak je vklíněna mezi Polsko a Litvu, je už měsíc předmětem diplomatických sporů mezi Moskvou a Vilniusem. Rusko omezení dopravy označuje za blokádu a už dříve Vilnius varovalo, že podnikne tvrdá odvetná opatření. Litva ale tento měsíc v souladu s unijními sankcemi rozšířila omezení také například na alkohol nebo dřevo. Podle deníku Izvestija se omezení dotkla asi 30 procent dodávek.

V dokumentu podle ruského listu stojí, že není možné bránit přepravě mezi jednotlivými částmi Ruska. Tento postoj EU by podle ruského listu mohl být upřesněn v připravovaném sedmém balíku protiruských sankcí.