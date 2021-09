Litva a Lotyšsko začaly na hranici s Běloruskem stavět plot proti migraci

Vilnius - Litva a Lotyšsko začaly podél své více než 500 kilometrů dlouhé hranice s Běloruskem stavět plot, který má zabránit nelegální migraci. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na středeční sdělení vlády ve Vilniusu. Vlády pobaltských zemí viní Bělorusko, že migraci blízkovýchodních běženců do Evropské unie přes své území napomáhá.

Litevská stavební firma ve středu zahájila poblíž trojmezí Litvy, Polska a Běloruska instalaci ostnatého drátu. Na dalších úsecích se již odehrávají přípravné práce. Na konci roku by měl být na místě dočasné zábrany vztyčen čtyřmetrový plot s ostnatým drátem. Práce by měly být dokončeny v roce 2022 a stát by měly 152 milionů eur (3,88 miliardy korun).

Na stavbu plotu podél své hranice s Běloruskem se připravuje také sousední Lotyšsko. Na několika úsecích o celkové délce 37 kilometrů provizorně instaluje role ostnatého drátu, podle informací lotyšského rozhlasu se tak zatím stalo na 1,7 kilometru hranice. Ministerstvo vnitra přidělilo ve středu zakázku na stavbu plotu místní firmě, hotovo by mělo být nejpozději do roku 2024.

Běloruské úřady od léta svážejí k hranicím Polska, Litvy a Lotyšska tisíce běženců, které státy Evropské unie nechtějí vpustit na své území. Trojice unijních zemí proto v příhraničí vyhlásila výjimečný stav a pohraničníci začali zdržené běžence posílat zpět do Běloruska. Plot na hranicích s Běloruskem staví také Polsko.

Vlády ve Vilniusu a Rize tvrdí, že režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka organizuje nelegální migraci lidí z Iráku a dalších blízkovýchodních zemí na jejich území, aby destabilizoval společností těchto států a EU. Lukašenko sám potvrdil, že jde o odvetu za sankce, které EU přijala vůči běloruskému režimu kvůli brutálnímu potlačení opozice a porušování lidských práv v zemi.