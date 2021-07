Litevský parlament schválil zákon umožňující hromadné zadržování migrantů

Ilustrační foto - Litva postaví na své hranici s Běloruskem bariéru, kterou bude hlídat armáda a která má od cest do Litvy odradit migranty. Na snímku vpravo předseda Evropské rady Charles Michel v rozhovoru se členem litevské pohraniční stráže.

Ilustrační foto - Litva postaví na své hranici s Běloruskem bariéru, kterou bude hlídat armáda a která má od cest do Litvy odradit migranty. Na snímku vpravo předseda Evropské rady Charles Michel v rozhovoru se členem litevské pohraniční stráže. ČTK/AP/Mindaugas Kulbis

Vilnius - Litevský parlament dnes schválil zákon dovolující hromadné zadržování žadatelů o azyl a omezil jejich právo odvolat se proti rozhodnutí úřadů, což má zabránit dalšímu přílivu migrantů přes bělorusko-litevské hranice. Pro přijetí zákona bylo 84 z celkem 141 zákonodárců, uvedla agentura Reuters. Červený kříž a další nevládní organizace protestují proti tomuto kroku, který vnímají jako porušení mezinárodních závazků Litvy a práv migrantů.

V Litvě bylo v blízkosti hranic s Běloruskem letos zadrženo již 1676 cizinců, což je více než dvacetinásobek loňského počtu, poznamenal server Delfi.lt.

Litevský parlament podle serveru dnes také přijal usnesení, ve kterém označil příliv migrantů přes Bělorusko za "hybridní agresi". Ta se podle usnesení může dále rozvíjet a stát se základem pro nové hrozby v souvislosti s připravovaným rusko-běloruským vojenským cvičením Západ.

Poslanci vyzvali vládu k posílení ochrany hranice s Běloruskem za pomoci armády a vybudování fyzických překážek v co nejkratší době a k uvalení sankcí proti organizátorům nelegální migrace, včetně běloruských fyzických a právnických osob. Usnesení parlamentu také navrhuje přistupovat k cizincům z třetích zemí, kteří nelegálně překračující hranice a nemají doklady, jako k "aktivním účastníkům hybridního útoku", a proto by se na ně měly uplatňovat jiné podmínky zadržování a ubytování. Výjimkou mají být ženy s dětmi, těhotné ženy, invalidé a děti mladší 16 let.

Litva, která poskytla útočiště mnohým běloruským opozičním politikům, viní běloruský režim z toho, že cíleně umožňuje migrantům přecházet přes společnou hranici, která je současně vnější hranicí Evropské unie i schengenského prostoru volného pohybu osob. Premiérka Ingrida Šimonytéová minulý týden naznačila, že Bělorusko nabízí migrantům lety do Minsku z Bagdádu a možná také z Istanbulu.

Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis v pondělí vyzval Evropskou unii, aby v reakci na příliv migrantů z Běloruska zvážila zavedení dalších sankcí vůči režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Minsk podle něj migranty využívá jako "politickou zbraň" a prostředek nátlaku na EU za předchozí postihy. Ty evropská sedmadvacítka na Bělorusko uvalila mimo jiné kvůli porušování lidských práv a násilnému potlačování protestů, které propukly po loňských zpochybněných prezidentských volbách. Později sankce ještě rozšířila.

Litva minulý týden v pátek začala na hranici s Běloruskem budovat 550 kilometrů dlouhou bariéru s ostnatým drátem, která má příliv migrantů zastavit.

Agentura EU pro ochranu hranic (Frontex) slíbila v příštích dnech do pobaltské země vyslat další své pracovníky a hlídková auta i odborníky, kteří budou mít za úkol u běženců zjišťovat informace o zapojení kriminálních sítí do migrace.