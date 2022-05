Litevský parlament označil Rusko za teroristický stát

Vilnius - Litevský parlament jednomyslně přijal rezoluci označující Rusko za teroristický stát a ruskou agresi proti Ukrajině za genocidu. Pro rezoluci hlasovalo 128 poslanců.

"Ruská federace, jejíž ozbrojené síly si úmyslně a systematicky vybírají civilní objekty k bombardování, je státem, který podporuje a uskutečňuje terorismus," praví se ve schváleném dokumentu. "Parlament Litvy uznává rozsáhlou ozbrojenou agresi proti Ukrajině ze strany ozbrojených sil Ruské federace a jejího politického a vojenského vedení za genocidu ukrajinského lidu," dodává.

Ruské ozbrojené síly a žoldnéři se podle dokumentu na Ukrajině dopustili válečných zločinů, zejména ve městech Buča, Irpiň, Mariupol, Boroďanka a Hostomel. Cílem je úplné či částečné zničení ukrajinského národa a jeho ducha cestou vyvražďování celých rodin, včetně dětí, únosů, mučení, znásilňování, a to i nezletilých osob, a posměchu nad těly zabitých a umučených, stojí v textu rezoluce.

Dokument také zdůrazňuje, že všichni pachatelé by měli být povoláni před spravedlnost a že mezinárodní společenství by mělo vytvořit zvláštní trestní tribunál, který by vyšetřoval a soudil ruskou agresi proti Ukrajině. Tento tribunál by měl mít pravomoci vydávat mezinárodní zatykače.

Litva minulý měsíc snížila úroveň diplomatických vztahů s Ruskem, vyhostila ruského velvyslance a uzavřela ruské konzuláty. Zvažuje také uzavření hranic s Ruskem a Běloruskem a prosazuje rozšíření sankcí proti Rusku, připomněl ruský list Kommersant.