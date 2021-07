Litevská stráž zadržela na hranici s Běloruskem rekordní počet migrantů

Vilnius - Litevská pohraniční stráž oznámila, že v úterý v noci zadržela 171 lidí, kteří nelegálně překračovali hranici z Běloruska. To je v této pobaltské zemi letos dosud nejvyšší počet zadržených migrantů v jediném dni, napsala dnes agentura AP. Litevské bezpečnostní složky letos zadržely celkem 3027 běženců. Vilnius z organizace jejich cest viní běloruský režim, autoritářský prezident Alexandr Lukašenko se tak podle něj mstí za sankce.

Všech 171 zadržených pochází z Iráku a budou umístěni do jednoho s litevských detenčních středisek, uvedla pohraniční stráž. Zadržovací centra v zemi jsou už nyní plná. Jen v červenci bezpečnostní složky zadržely přes 2300 migrantů, o měsíc dříve to bylo 473. Přitom za celý loňský rok zadržely 81 běženců.

Nelegální migrace do Litvy z Běloruska začala dramaticky narůstat po uvalení nových sankcí Západu na běloruský režim, poznamenala AP. Litva, která poskytla útočiště mnohým běloruským opozičním politikům, viní Lukašenkův režim z toho, že umožňuje migrantům Blízkého východu a Afriky přecházet přes společnou hranici, která je současně vnější hranicí Evropské unie i schengenského prostoru. Vilnius se domnívá, že většina lidí, kteří se v poslední době snaží dostat do pobaltské země, cestovala letecky z Iráku do Běloruska.

Lukašenko podle agentury Reuters tento měsíc uvedl, že jeho země nyní střeží hranice do té míry, do jaké je to pro ni výhodné, a tak, jak si to může dovolit. Na konci května se podle agentury Interfax nechal slyšet, že Bělorusko bylo bariérou na cestě nelegálních migrantů a pašování drog do Litvy, ale vzhledem k politickému tlaku ze Západu se Minsk zamyslí, zda se mu to dále vyplatí.

Litva nedávno přijala zákon omezující práva migrantů překračujících hranici s Běloruskem, který vyvolal kritiku ochránců lidských práv. Začala také na hranici stavět 550 kilometrů dlouhou bariéru s ostnatým drátem. Tento týden se část migrantů v Litvě vzbouřila a žádala, aby byli z uprchlického tábora propuštěni. Místní obyvatelé pro změnu na jiném místě protestovali proti výstavbě nového zařízení pro migranty.