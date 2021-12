Literární soutěž Mladí HUMAN-isté klade důraz na nadčasové humanistické hodnoty

Praha - Tématem pilotního ročníku literární soutěže Mladí HUMAN-isté pro žáky a žákyně ve věku 14 a 15 let v České republice, Belgii a Německu je kamarádství. Soutěžní texty mohou mít podobu povídky, úvahy nebo básně. Projekt, který zahájil listopadový workshop pro pedagogy, klade důraz na nadčasové humanistické hodnoty, které ve svém životě a ve své tvorbě uplatňoval spisovatel Arnošt Lustig. ČTK o tom za pořádající Nadační fond Arnošta Lustiga (NFAL) informovala předsedkyně správní rady a výkonná ředitelka fondu Eva Lustigová.

"Samotná soutěž se uskuteční v březnu a červnu roku 2022. Zapojená bude studentská i odborná porota v České republice a v Německu, i přední běloruský disidentský básník Dimitrij Strocev, který k vítězům promluví o významu humanismu v současnosti," uvedla Lustigová.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 17. června příštího roku. Mezi cenami pro nejúspěšnější účastníky soutěže je studijní pobyt od Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, volný vstup na pražský veletrh Svět knihy, kniha Arnošta Lustiga nebo rozhovor a prezentace vítězného díla v médiích.

Soutěž je jedním z hlavních projektů umělecko-vzdělávací organizace NFAL, která vznikla v loňském roce. Jejím prvním počinem bylo vydání knihy Vlny štěstí Arnošta Lustiga aneb My jsme chtěli jiný svět. Publikace je výborem z Lustigových dosud nepublikovaných rozhovorů a rozhlasových relací z let 1953 až 2010. NFAL založily spisovatelovy děti Eva a Josef za účelem celistvé a systematické práce s dílem Lustiga, od jehož úmrtí 26. února uplynulo deset let.

Novinář a spisovatel Lustig zemřel 26. února 2011 ve věku 84 let. Jako dospívající prošel ghettem v Terezíně a koncentračními tábory v Osvětimi a Buchenwaldu. Zážitky z té doby představují těžiště jeho tvorby. K nejznámějším jeho dílům patří Démanty noci, Dita Saxová či Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou. Po válce vystudoval novinařinu a pracoval mimo jiné jako reportér a režisér Československého rozhlasu, redaktor týdeníku Mladý svět a scenárista na Barrandově. V roce 1968 emigroval. Nejprve žil krátce v Izraeli, potom v Jugoslávii a od roku 1970 v USA. Do Česka se vracel pravidelně v posledních 20 letech.

K prvnímu výročí spisovatelova úmrtí v roce 2012 Česko-izraelská smíšená obchodní komora zřídila Cenu Arnošta Lustiga, kterou její laureáti dostávají za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Letos ji obdržel chirurg Pavel Pafko. Dalšími laureáty ceny jsou třeba disidentka a chartistka Dana Němcová, spisovatel Jiří Stránský, novinář a válečný veterán Bedřich Utitz, rozhlasová hlasatelka Kamila Moučková nebo biskup Václav Malý.