Literární muzeum v Pardubicích vystavuje originály 500 let starých rukopisů

Literární muzeum Na Příhrádku v Pardubicích vystavuje originály 500 let starých rukopisů a tisků. Na snímku z 21. června 2021 je český graduál z roku 1570, který je bohatě barevně iluminován. ČTK/Vostárek Josef

Pardubice - Literární muzeum Na Příhrádku v Pardubicích vystavuje originály 500 let starých rukopisů a tisků. Jejich veřejná prezentace je možná jen krátký čas, protože jsou velmi vzácné a světlo jim škodí. ČTK to řekl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj). Výstava potrvá do poloviny července a koná se k 500 letům renesance ve východní Čechách.

"To vše je ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi. Zatím byly k vidění jen při mimořádných příležitostech. Nyní se jim dostalo adekvátního zabezpečení a klimatických podmínek ve speciálních vitrínách. Možný čas vystavení je ale vzhledem k jejich ochraně omezený a není jisté, zda je bude vůbec možné v nejbližších letech ještě v takovém formátu ukázat veřejnosti," řekl Línek.

K vidění je například raritní obří zpěvník. Latinský ručně psaný a malovaný graduál pochází z roku 1530 z písařské dílny Jana Táborského. Využívalo ho chrudimské literátské bratrstvo, které se shromažďovalo v místním děkanském kostele. Kniha má impozantní rozměry, 62 x 40 centimetrů. Všichni zpěváci se tak mohli shromáždit kolem jednoho stojánku. Patří k největším zpěvníkům první poloviny 16. století.

Vystavený je také český graduál z roku 1570, který je bohatě barevně iluminován. Jeho iniciciály jsou zdobeny plátkovým zlatem. Autorem iluminací je chrudimský měšťan Matouš Radouš. Zobrazuje donátory z řad chrudimského měšťanstva a vůbec první vyobrazení města Chrudimi.

Výstava ukazuje i nejstarší dochovaný výtisk středověké sbírky životopisů svatých, legend a traktátů nazvaný Legenda aurea z roku 1483. Sestavil ji dominikánský mnich Jakub de Voragine koncem 13. století.

Lidé si mohou prohlédnout i první vydání známé Kroniky české Václava Hájka z Libočan z roku 1541 a Bibli českou benátskou z roku 1506. Byla první česky tištěnou biblí v zahraničí. Jako první udávala délky samohlásek. Byla značně oblíbená a velmi se rozšířila, což byla jedna z příčin delší odmlky dalších tisků bible v českém jazyce.