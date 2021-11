Listina z roku 1946 objevená v pomníku v Příbrami popisuje poničení sochy Němci

Příbram - Časová schránka z pomníku obětem první světové války v Arnoštových sadech v Příbrami ukrývala listinu z roku 1946, která popisuje pohnutý osud díla za druhé světové války. Podle dokumentu, který odborníci vyňali ze schránky, Němci v roce 1943 z pomníku odstranili sochu a poškodili ji. Po válce se sochu podařilo najít v Praze, opravit ji a vrátit na původní místo. Informace v časové schránce historiky překvapily, uvedla mluvčí radnice Eva Švehlová.

Sochu z dílny Václava Šáry, představující jinocha s praporem a ratolestí, nyní čeká další oprava. Letos v červnu ji totiž poničil spadlý strom. Právě díky tomu pracovníci odborné firmy našli při demontáži v podstavci časovou schránku, kterou dnes zástupci města za účasti památkářů a historiků slavnostně otevřeli.

Ředitelka Státního okresního archivu Příbram Věra Smolová a ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl předpokládali, že uvnitř budou dokumenty z roku 1927, kdy byla socha do Arnoštových sadů umístěna, nebo z roku 1936, kdy byl pomník opatřen cedulemi se jmény padlých. Nalezený dokument je překvapil, oba totiž neměli informace o tom, že by socha byla ve válečné době z Příbrami odvezena.

Nyní budou odborníci hledat listiny a fotografie, které by informace nalezené v časové kapsli dokumentovaly. "Časovou kapsli jsem měl týden ve své kanceláři, velmi jsem se těšil na dnešní ráno, až se dozvíme, co je jejím obsahem. Za přítomnosti památkářů a historiků jsme kapsli otevřeli – obsahem je listina z 9. dubna 1946, ve které je informace o osudu sochy ve válečných letech. Dle tohoto dokumentu, jehož obsah je novinkou i pro výše uvedené historiky, byla socha v roce 1943 Němci odstraněna a poškozena. Dále jsou v dopise uvedeny informace o nálezu, opravě a následném umístění sochy na své místo, tedy do Arnoštových sadů," uvedl starosta Jan Konvalinka (za ANO).

Listina bude uchována na úřadě a její kopie zaslány k archivování. Socha je nyní v péči restaurátorů a opravovat se bude i samotný podstavec. Po dokončení prací bude do podstavce umístěna nová časová schránka, v níž bude i nově objevená listina.