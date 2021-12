List Financial Times vyhlásil osobností roku amerického podnikatele Elona Muska

Londýn/Washington - Vlivný britský list Financial Times (FT) vyhlásil osobností roku amerického podnikatele Elona Muska za to, že podle redakce se svou firmou Tesla započal historický posun automobilové dopravy k elektrickým vozidlům. Stejné pocty se Muskovi dostalo v pondělí od magazínu Time, který Muska nazval "všestranným vizionářem", jenž se podílí rovněž na dobývání vesmíru a je známý svými plány na kolonizaci Marsu.

"Je to téměř deset let, co jeho Model S ukázal, že elektrická vozidla mohou soupeřit s těmi nejlepšími co do stylu a výkonu, a čtyři roky od doby, kdy Model 3 přinesl tuto technologii na širší trh," píší FT. Musk podle listu "téměř sám vybudoval trh pro elektrická auta", zatímco bojoval s nebezpečím bankrotu, s Wall Streetem a s regulátory.

"Zbytek automobilového průmyslu dlouhou dobu v podstatě nazýval Teslu i mě hlupáky a podvodníky," řekl Musk listu v rozhovoru. "Říkali, že elektrická auta nebudou fungovat, že nelze dosáhnout kýženého dojezdu a výkonu. A i kdyby se to podařilo, nikdo si je prý nebude kupovat," dodal.

Tradiční výrobci aut podle něj začínají v poslední době ve stále větší míře nabízet elektrické modely kvůli rostoucím obavám veřejnosti z dopadů spalování fosilních paliv na změny klimatu. Momentálně nejbohatší muž světa nicméně dodal, že automobilky rovněž musely reagovat na to, že jim Tesla začala zasahovat se svými elektrickými vozidly do prodejů "klasických" aut.

Musk je podle FT poměrně kontroverzní veřejnou osobou. Svými tweety pravidelně hýbe s trhy kryptoměn i akciemi společnosti Tesla, kvůli čemuž se v minulosti dostal do problémů s americkou Komisí pro cenné papíry (SEC). Jeho okázalé vystupování a bombastické reklamní kroky, například vynesení kabrioletu do vesmíru, vedly k výraznému nadhodnocení akcií Tesly. Ta je podle tržní hodnoty zdaleka největší automobilkou na světě, ačkoli vyrábí méně než dvě procenta všech prodaných vozů.

I kdyby však Tesla v příštím roce zkrachovala, což se dnes podle FT zdá být výrazně méně pravděpodobné, než třeba před dvěma lety, dosáhl Musk významného úspěchu, jelikož nasměroval celý automobilový trh k elektromobilitě, píše list. "V éře, která je často definována novými technologiemi, si Musk klade nárok na to být skutečně nejvíce inovativním podnikatelem své generace," míní FT.