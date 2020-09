Liškutin obžalovaný v kauze Stoka přiznal přijetí jednoho úplatku

Brno - Před Krajským soudem v Brně dnes vypovídal bývalý místostarosta městské části Brno-Ivanovice, který v Brně-střed vedl investiční odbor, Petr Liškutin (dříve ANO) obžalovaný v takzvané kauze Stoka. Projednávání sledovaného případu údajné korupce na radnici Brno-střed pokračuje třetím jednacím dnem. Liškutin popřel, že by byl členem nějaké organizované zločinecké skupiny, přiznal přijetí jednoho úplatku. Hlavní líčení bude pokračovat 6. října, vyslechnut by měl být obžalovaný Saman El-Talabani.

V kauze je obžalováno 11 lidí a dvě firmy včetně někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly. Právě ten byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici městské části Brno-střed. Švachula vinu popřel. Výše úplatků podle státního zástupce dosáhla až 47 milionů korun, šlo o 27 zakázek v městské části Brno-střed.

Předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová dnes vyzvala média, aby nezveřejňovala podrobnosti z výpovědi svědků, aby nebyli ovlivněni další svědci. Upozornila, že média by jinak mohla být z jednání vyloučena.

Liškutin podle obžaloby jako investičního vedoucí odboru přebíral úplatky od firem, které vyhrály tendry v Brně-střed. V řetězci v pozdější fázi údajně nahradil spoluobžalovaného podnikatele Pavla Ovčarčina. Ovčarčin vinu doznal a usiluje o status spolupracujícího obviněného.

"Nikdy jsem nebyl, ani jsem se necítil členem nějaké organizované zločinecké skupiny," uvedl Liškutin. Popřel, že by nějaké úplatky přebíral. Přiznal přijetí jednoho úplatku, šlo o 70.000 korun, uvedl ale, že to byla chyba a obálku s penězi později vrátil.

Ještě dopoledne vypovídal obžalovaný podnikatel Petr Kalášek, také on podle obžaloby vybíral od podnikatelů úplatky. Kalášek uvedl, že nesouhlasí s obžalobou. Popřel, že by byl členem nějaké organizované zločinecké skupiny, která by páchala trestnou činnost. Označil za lež, že by přebíral nějaké peníze.

Vypovídal i obžalovaný podnikatel Michal Unzeitig, doznal, že dal úplatek Liškutinovi, který mu prý řekl, že je tady možnost spolupráce s městkou částí. Za jednu vyhranou zakázku mu podle něj předal 70.000 korun, ty mu Liškutin letos na jaře vrátil.

Vinu zcela popřel obžalovaný podnikatel, politik ODS, Jiří Hos. Hos je dlouholetým zastupitelem v městské části Brno-sever. Uvedl, že nepřijímal či nepředával žádné úplatky a nevyvíjel jakoukoliv trestnou činnost.

Hlavní líčení ve věci začalo v pondělí. Švachula popřel, že by založil organizovanou zločineckou skupinu, řekl, že se sám stal obětí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele Samana El-Talabaniho.

Korupce se podle policie a obžaloby odehrávala právě při zadávání veřejných zakázek, kdy je získávaly vybrané spřátelené firmy. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky.