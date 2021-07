Lipták s Kosteleckým si po úspěchu dopřáli doutníky a užili si východ slunce

Praha - Tradiční oslavou v podobě vítězných doutníků, ale také pozorováním východu slunce zakončili sportovní střelci Jiří Lipták a David Kostelecký jeden z historicky nejúspěšnějších dnů českého sportu na olympijských hrách. V Tokiu získali zlatou a stříbrnou medaili a napodobili tak vzpěrače Jaroslava Skoblu a Václava Pšeničku, kterým se podobný "kousek" podařil na olympiádě v roce 1932 v Los Angeles. Nikdo jiný v české nebo československé historii to nedokázal.

"Vůbec jsem o tom nevěděl a překvapilo mě, když jsem se to dozvěděl. Myslel jsem si, že je to běžnější a například vodáci že to dokázali. Nejdůležitější je, že jsme udělali reklamu našemu sportu, který tím, že používáme zbraně, tak se do této doby moc nehodí. Zároveň doufejme, že jsme přitáhli zájem mladší generace a ukázali jim cestu, aby to třeba po nás někdo dokázal zopakovat," řekl majitel tokijského stříbra Kostelecký na dnešní tiskové konferenci po návratu do Prahy.

"Náš trenér Petr Hrdlička má zlatou medaili z Barcelony 1992, David z Pekingu 2008 a mně se to podařilo získat nyní. Z posledních osmi olympiád jsme získali pro Českou republiku tři zlaté medaile. Myslím, že tím se žádný jiný stát nemůže pochlubit," podotkl vítěz soutěže v trapu Lipták.

Zápis do historie s Kosteleckým řádně oslavili už v Tokiu. "Už je o nás asi známé, že máme rádi doutníky, takže večer, jak z nás vše spadlo a měli jsme všechny povinnosti za sebou, tak jsme si mohli dát ten náš oblíbený doutník. A říká se, že Japonsko je země vycházejícího slunce, tak jsme to chtěli zažít a to se nám povedlo," prozradil Lipták.

"Nešli jsme spát, respektive jsme šli opravdu hodně pozdě, Po finále jsem Jirkovi říkal, že je dobré si všechny tyhle momenty pamatovat, protože to strašně rychle uteče a já si z Pekingu nepamatuju už skoro nic. Vítězné momenty je dobré prodlužovat a o to jsme se na našem balkonu snažili," doplnil jej Kostelecký, jenž olympijský závod ovládl před třinácti lety.

Oba rodáky z Brna nyní čekají oslavy doma. Zejména v případě Liptáka budou zřejmě velké. "Zatím ale žádné plány nemám. Navíc čtvrtého odjíždíme na dovolenou, takže to vyřešíme asi až po návratu. Bude to asi nějaká větší akcička, takže to chce trošku lépe naplánovat," podotkl devětatřicetiletý střelec. "No, jak znám Jirkovy kamarády, tak při oslavě zbourají Rajhradice, Myslím si, že si jen naivně myslí, že čtvrtého odjede," pousmál se Kostelecký. Sám doufá, že jeho čekají jen oslavy v rodinném kruhu.

Lipták i Kostelecký si nyní chtějí hlavně odpočinout. "Poslední měsíc a půl byl hodně hektický, náročný. Skoro jsme nebyli doma, jen na střelnici, v dopravním prostředku nebo teď na olympiádě. Všichni určitě chápete, že budeme odpočinek potřebovat," podotkl Lipták. Stejně jako Kostelecký se však úspěchem v Tokiu kvalifikoval do finále Světového poháru v Baku. "Sezona se nám trošku protáhne," řekl.

Je tak prakticky jisté, že nedojde na doporučení trenéra Hrdličky, aby do konce roku už nevzali zbraň do ruky. "Vzhledem k tomu, že nás čeká to finále Světového poháru, tak je to složité. Navíc třetí víkend v srpnu by se mělo v Brně konat mistrovství republiky a myslím si, že je naší povinností se ho zúčastnit. Lidi se na nás určitě budou chtít podívat, pogratulovat a máme povinnost i vůči klubům. Už v Tokiu jsme si tak řekli, že se ho zúčastníme," uvedl Kostelecký. Nevylučuje ale, že do té doby trénovat nepůjdou. "Je možné, že to otevřeme až tam," přiznal šestačtyřicetiletý střelec.