Lipták na Štědrý den krmí bažanty, někteří sportovci budou i o Vánocích hrát

Praha - Elitní čeští sportovci se těší, že si po nabitém roce o Vánocích konečně na chvíli odpočinou. Olympijský vítěz ve sportovní střelbě Jiří Lipták půjde s dětmi na Štědrý den jako obvykle krmit zvěř. Několik českých sportovců se nezastaví ani o svátcích; přímo na Štědrý den by měl nastoupit v hokejové KHL za Dinamo Minsk reprezentační zadák Jakub Krejčík a zápasy v zahraničí čekají i pár basketbalistů.

"My máme možná takovou trochu netradiční tradici. Jsem vášnivý myslivec, takže chodíme s dětmi do přírody přikrmovat zvěř - bažanty, zajíce, srnčí zvěř. Dopoledne na Štědrý den půjdeme do lesa," řekl novinářům Lipták, který obsadil čtvrté místo v anketě o českého Sportovce roku.

"Mám tři ještě poměrně malé děti. Kdybychom chtěli držet všechny tradice, tak je to takový uragán, že bychom v podstatě neměli šanci. Vždy si oddychneme až toho 26. prosince. Ale těším se na to. Moc času není a Vánoce jsou jediné období, kdy má člověk klid," doplnil další střelec David Kostelecký, který na olympiádě v Tokiu získal po rozstřelu ve finále s Liptákem stříbrnou medaili.

Na odpočinek po náročné sezoně se těší i olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek. "Na dárky si moc nepotrpím, spíš na tu vánoční pohodu. S dětmi je to nejkrásnější, když člověk vidí úsměv na jejich tvářích," poznamenal vítěz ankety Sportovec roku. "Jako malé děcko jsem si hrozně přál autíčko na ovládání, to jsem nikdy nedostal. Až někdy před pár lety v dospělosti, z toho jsem měl radost."

Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec se krátce před Vánoci vrátil ze soustředění na Réunionu, kde byl s celou rodinou. Měli připravené osvícení domu. "Máme skřítka, který údajně odletěl z Réunionu dřív a udělal nám světla kolem baráku. To, že já jsem tam lezl po střeše tři hodiny před odletem, to už nikdo neřeší," vyprávěl s úsměvem kajakář příběh pro své dva syny.

Světla v době jejich nepřítomnosti nevydržela kompletní. "Všechno jsem zapojil do zásuvek a skřítka jsme namotali na jeden kablík. Najednou jsem viděl, že polovina kabelu je přetržená od sněhu a celé mi to namrzlo," uvedl Prskavec. Když chtěl vše opravit, zjistil, že střecha klouže a raději to vzdal. "Takže polovina střechy nesvítí," dodal třetí v pořadí v anketě o sportovce roku.

Zatímco nejlepší český fotbalista podzimní části sezony Patrik Schick se z německého Leverkusenu vrátit na svátky do Čech, jeho reprezentační kolega brankář Tomáš Vaclík zůstal v Řecku, kde od léta hájí barvy Olympiakosu Pireus.

"Trochu mě mrzí, že ani letos se nepodíváme na Vánoce do Čech. Včera jsme měli pohár a řecká liga navíc nemá skoro žádné přerušení. Hned 28. prosince máme dopolední trénink. Při všech restrikcích by tak nedávalo smysl letět jen na otočku domů. Takže budeme mít štědrovečerní procházku po pláži, což bude mít také svoje kouzlo," poznamenal Vaclík na facebooku.

Přímo na Štědrý den se v KHL hraje jeden zápas a barvy Dinama Minsk, které se představí na ledě Kunlunu, háji i český reprezentant Krejčík. Jako tradičně prožije specifický 24. prosinec i hokejová reprezentace do 20 let, před níž je mistrovství světa v Kanadě.

V noci na pátek čeká svěřence trenéra Karla Mlejnka generálka proti Švýcarsku. Následně se zúží sestava, než si celý tým bude moci vychutnat společnou večeři. "Máme taky pro kluky připravený dárek a myslím, že všichni se na to těšíme. Doufáme, že to bude jeden z dobrých článků vstupu do šampionátu," přál si Mlejnek.

Ve stejný čas jako hokejová dvacítka bude hrát i basketbalista New Orleans Tomáš Satoranský v NBA utkání v Orlandu. Druhý český zástupce v zámořské soutěži Vít Krejčí v posledních zápasech Oklahomy chyběl a jeho start ve Phoenixu je nejistý. Přímo na Štědrý den povede v ukrajinské lize celek Promethey trenér české basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg.

Na Boží hod 25. prosince si v turecké ligy zahraje v dresu Fenerbahce Istanbul další česká basketbalová hvězda Jan Veselý a až v dalekém Japonsku čeká zápas v barvách Jokohamy na dalšího reprezentanta Patrika Audu.

"Tím, že v sobotu a neděli normálně hrajeme, tak zítra máme trénink. Já akorát na oběd koupím nějakou smaženou rybu a bramborový salát, což tu mají a udělám si takový vánoční oběd. Pak zavolám domů rodičům, abych jim popřál a slyšel je a to je asi tak všechno. Tím, že nejsem v České republice, tak tu vánoční atmosféru moc neprožívám. Zároveň v Japonsku to ani moc není vidět venku," uvedl pro ČTK Auda.