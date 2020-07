Lipsko začalo přípravu na Ligu mistrů bez Schicka

Lipsko (Německo) - Bez Patrika Schicka zahájili dnes fotbalisté Lipska přípravu na restart Ligy mistrů. Český reprezentační útočník, který se v sobotu oženil, má podle agentury DPA potíže se zády.

Vedení třetího celku uplynulého ročníku německé ligy dál pracuje na tom, aby Schicka v kádru udrželo. Čtyřiadvacetiletému hráči končí hostování z AS Řím a Lipsko nechalo vypršet opci na přestup, protože s ohledem na ekonomické dopady pandemie koronaviru nechtělo zaplatit stanovenou částku 29 milionů eur (765 milionů korun). Zájem o Schickovy služby klub má, stejně jako v případě španělského obránce Angeliňa, jenž hostuje z Manchesteru City.

"Oba chtějí za Lipsko hrát, jsou tu i na Ligu mistrů. Děláme na tom, abychom našli řešení," řekl agentuře DPA sportovní ředitel německého klubu Markus Krösche.

Schick má za sebou vydařenou sezonu, v níž dal v německé lize deset gólů. Spekuluje se o tom, že by mohl zamířit do AC Milán, Leverkusenu či do Anglie.

Lipsko čeká ve čtvrtfinále Ligy mistrů, která se po koronavirové pauze bude dohrávat v srpnu v Lisabonu, zápas s Atléticem Madrid.