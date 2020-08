Lipsko se nevzdává snahy o udržení Schicka

Estoril (Portugalsko) - Lipsko se nevzdává snahy o udržení fotbalového útočníka Patrika Schicka v kádru i na příští sezonu. Podle listu Bild trvá AS Řím, jehož kmenovým hráčem český reprezentant je, na návratu z hostování. Sportovní ředitel Lipska Markus Krösche ale doufá, že se obě strany ještě během příštích dnů či týdnů dohodnou.

Schick hostuje v Lipsku od loňského podzimu a má za sebou úspěšnou bundesligovou sezonu. Připsal si 10 branek a byl druhým nejlepším týmovým střelcem. Lipsko mělo na Schicka opci a mohlo ho získat za 29 milionů eur (759 milionů korun) na přestup, ale vzhledem k těžkostem způsobeným koronavirovou krizí možnost nevyužilo a jedná s Římem o prodloužení hostování. Italský celek to však údajně odmítá.

"Celou dobu je to tak, že máme problémy dohodnout se s AS Řím na nějakém řešení," řekl novinářům sportovní ředitel Lipska Krösche v Estorilu, kde se německý tým připravuje na čtvrteční čtvrtfinále Ligy mistrů proti Atléticu Madrid. "Uvidíme, co přinesou další dny a týdny. Ukáže se, zda existuje nějaké řešení, nebo ne," dodal.

Krösche si nemyslí, že by jednání o Schickově budoucnosti znamenalo nevhodné rozptýlení před čtvrtečním lisabonským utkáním. "Patrik je důležitou součástí našeho týmu a chce přispět k tomu, abychom postoupili do semifinále," řekl. Není však jasné, zda do zápasu proti Atléticu český útočník nastoupí, neboť měl v červenci problémy se zády.