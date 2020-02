Lipsko s Schickem vyzve v osmifinále LM Tottenham

Praha - Fotbalisté Lipska, mezi které patří i český útočník Patrik Schick, se ve středu poprvé v klubové historii představí v osmifinále Ligy mistrů. Německý celek nastoupí na hřišti finalisty minulého ročníku Tottenhamu. Ve druhém utkání nováček soutěže Bergamo přivítá Valencii. Oba zápasy začnou ve 21 hodin.

Soupeři jdou do osmifinále v rozdílném rozpoložení. Německý celek vyhrál jen jeden z posledních pěti zápasů, naopak Tottenham už sedm utkání neprohrál, ale v osmifinále se bude muset obejít bez obou nejlepších střelců Harryho Kanea a Son Hung-mina.

Kane bude mimo hru kvůli natrženému svalu až do dubna a Son Hung-min, který anglického reprezentanta střelecky zastoupil, si v nedělním utkání s Aston Villou zlomil ruku a musí na operaci. Kane dal v základní skupině šest branek, Son Hung-min pět.

"V základní skupině jsme ukázali, že se můžeme rovnat každému," řekl na webu Lipska útočník Timo Werner. "Nemáme co ztratit. Myslím, že hráči Tottenhamu ani netuší, co je Lipsko zač. Doufám, že po zápase už to vědět budou," přidal útočník, který je spolu s Emilem Forsbergem se třemi góly nejlepším střelcem Lipska.

Osmifinálový debutant se představí také ve druhém středečním osmifinále. Nováček soutěže Bergamo na milánském stadionu San Siro nastoupí proti Valencii. Španělský celek a finalista Ligy mistrů z let 2000 a 2001 se v play off představí po sedmi letech.

"Viděl jsem několik zápasů Valencie, mimo jiné proti Barceloně (2:0) a Atléticu Madrid (2:2). Česká nás hodně, hodně těžký zápas," řekl trenér Atalanty Gian Piero Gasperini. "Jméno Bergamo lidem nic moc neříká, ale Atalanta je čtvrtá v italské lize a má nejlepší útok soutěže," konstatoval kouč Valencie Albert Celades.

Zajímavosti před středečními zápasy osmifinále Ligy mistrů: -------- Atalanta Bergamo - Valencie Výkop: středa 19. února, 21:00 Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.) Bilance: - Zajímavosti: - Bergamo startuje v LM poprvé - Bergamo postoupilo ze skupiny i přesto, že utrpělo rekordní porážky s Manchesterem City (1:5) a Dinamem Záhřeb (0:4) - Bergamo v pohárech prohrálo jen 2 z posledních 20 domácích zápasů (11 výher, 7 remíz) - Bergamo v pohárech ještě nikdy nenastoupilo proti soupeři ze Španělska - Valencie v pohárech vyhrála jen 2 z 12 zápasů v Itálii (3 remízy, 7 proher) - Valencie je v osmifinále LM po sedmi letech, do čtvrtfinále naposledy postoupila před 13 lety - Valencie v letech 2000 a 2001 došla v LM až do finále, kde ale podlehla Realu Madrid a Bayernu Mnichov - Valencie v LM vyhrála jen 2 z posledních 8 zápasů venku (3 remízy, 3 prohry) - Iličič (Bergamo) v posledních 9 soutěžních zápasech dal 10 branek Tottenham - RB Lipsko Výkop: středa 19. února, 21:00 Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongur - Kalkavan (video, všichni Tur.) Bilance: - Zajímavosti: - Tottenham doma v pohárech prohrál jen 3 zápasy s anglickými kluby (8 výher, 1 remíza) - Tottenham v osmifinále LM startuje potřetí za sebou, loni došel až do finále - Tottenham v LM vyhrál 10 z posledních 14 domácích zápasů (4 prohry) - Tottenhamu chybí zraněný útočník a nejlepší střelec Kane - Lipsko startuje v pohárech teprve potřetí a v osmifinále LM je poprvé - Lipsko v ročníku 2017/18 jako první tým v historii debutovalo v pohárech rovnou v základní skupině LM - český útočník Schick dosud za Lipsko v LM odehrál jen 20 minut - v německé lize má Schick za Lipsko v této sezoně bilanci 12 zápasů a 6 branek