Lipsko díky Wernerovi rozstřílelo Mohuč, Augsburg zdolal Schalke

Berlín - Fotbalisté Lipska díky hattricku Tima Wernera deklasovali v 27. kole německé ligy Mohuč 5:0 a poskočili na třetí místo. Český útočník Lipska Patrik Schick do hry nezasáhl. Augsburg zvítězil nad Schalke 04 na jeho hřišti 3:0. Díky první výhře po šesti kolech se posunul na dvanácté místo. Z trojice českých hráčů vítězného celku zasáhl do hry jen záložník Jan Morávek od 70. minuty. Brankář Tomáš Koubek a obránce Marek Suchý zůstali mezi náhradníky.

Lipsko rozhodlo v Mohuči už prvním poločase, který ovládlo 3:0. Postupně se trefili Werner, Yussuf Poulsen a Marcel Sabitzer. Po pauze završil hattrick Werner, který s 24 trefami ztrácí tři góly na nejlepšího střelce soutěže Roberta Lewandowského z Bayernu Mnichov. Čtyřiadvacetiletý německý reprezentant si vytvořil osobní rekord v počtu branek v jednom ligovém ročníku. Tým kouče Juliana Nagelsmanna neprohrál v lize osmý zápas v řadě a na vedoucí Bayern mu chybí sedm bodů.

Augsburg šel do vedení v šesté minutě, kdy Eduard Löwen krásně zakroutil přímý kop do horního růžku branky. V 76. minutě přidal pojistku další záložník Noah-Joel Sarenren-Bazee, který se v šestnáctce trefil do pravé "šibenice". Konečný výsledek stanovil v první minutě nastavení venezuelský útočník Sergio Córdova, který využil chyby Leventa Mercana. Schalke nevyhrálo už devět ligových zápasů.

Výsledky 27. kola německé fotbalové ligy

Schalke - Augsburg 0:3 (6. Löwen, 76. Sarenren-Bazee, 90.+1 Córdova), Mohuč - Lipsko 0:5 (11., 48. a 75. Werner, 23. Poulsen, 36. Sabitzer),

18:00 Kolín nad Rýnem - Düsseldorf.

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 27 19 4 4 80:28 61 2. Dortmund 27 17 6 4 74:33 57 3. Lipsko 27 15 9 3 68:27 54 4. Leverkusen 27 16 5 6 52:32 53 5. Mönchengladbach 27 16 4 7 53:34 52 6. Wolfsburg 27 10 9 8 36:33 39 7. Freiburg 27 10 7 10 35:37 37 8. Schalke 27 9 10 8 33:43 37 9. Hoffenheim 27 10 6 11 36:47 36 10. Hertha Berlín 27 9 7 11 39:48 34 11. Kolín nad Rýnem 26 10 3 13 41:47 33 12. Augsburg 27 8 6 13 40:54 30 13. Union Berlín 27 9 3 15 32:47 30 14. Eintracht Frankfurt 26 8 4 14 41:49 28 15. Mohuč 27 8 3 16 36:60 27 16. Düsseldorf 26 5 8 13 27:50 23 17. Brémy 26 5 6 15 29:59 21 18. Paderborn 27 4 6 17 31:55 18