Lipsko bylo lepší než Atlético, shodli se trenéři obou týmů

Lisabon - Podle trenéra fotbalistů Lipska Juliana Nagelsmanna byl německý tým ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Atléticem Madrid lepší, i když vítězný gól Tylera Adamse z 88. minuty považoval za šťastný. Mladý kouč má z výhry 2:1 a premiérového postupu do semifinále radost, ale už myslí na dalšího soupeře Paris St. Germain. Za lepší tým označil Lipsko také kouč Atlética Diego Simeone.

Střídající Adams v závěru čtvrtečního duelu v Lisabonu překonal brankáře Jana Oblaka zřejmě jenom díky výrazné teči od stopera Stefana Saviče. "Určitě jsme měli trochu štěstí v tom, jak jsme vstřelili vítězný gól. I když jsme celkově byli lepším týmem a ukázali vyspělost," řekl Nagelsmann pro média. "Nevybavuji si mnoho nebezpečných situací od Atlética. Kluci na tom pracovali sami, z lavičky to můžete jen velmi málo ovlivnit," doplnil teprve třiatřicetiletý trenér.

Lipsko poslal do vedení v 51. minutě Dani Olmo, za dvacet minut vyrovnal Joao Félix z pokutového kopu. "Po brance na 1:0 jsme začali hrát trochu pasivně a bylo to velmi těsné. Ale po vyrovnání Atlética jsme zůstali klidní, což bylo hodně důležité. V naší hře nesmíme panikařit," uvedl Nagelsmann, jenž v 83. minutě poslal do hry českého útočníka Patrika Schicka.

O poločase měl výměnu názorů s koučem Atlética Diegem Simeonem. "Nebylo to nic vážného, Simeone je velká trenérská osobnost a neuvěřitelný vítěz, který chce vyhrát i cestou do šatny. Po zápase mi upřímně pogratuloval. Řekl mi, že to bylo skvělé utkání a my zaslouženě vyhráli," popsal kouč Lipska.

V Champions League nechce končit v semifinále. "Cítím velkou radost za klub a tým. Jako trenér se ale musíte dívat dopředu a připravit se na další zápas. Není moc času na oslavu. Možná si dáme na hotelu pivo a pak se zaměříme na PSG. Nebudu mluvit o trofeji, ale když se dostanete do semifinále, přirozeně chcete i do finále," prohlásil Nagelsmann.

"Proti PSG musíme být velmi rychlí v obraně. Mají hodně hvězd a v některých situacích je nejde bránit jeden na jednoho, jak to ve čtvrtfinále zkoušela Atalanta. Nebude to snadné," doplnil rodák z města Landsberg am Lech.

Čeká ho souboj s krajanem na lavičce pařížského týmu Thomasem Tuchelem, který v minulosti vedl Dortmund a Mohuč. "Jako trenér jsem proti němu odehrál mnoho zápasů, ale jen zřídka zvítězil. Snad se to teď změní," podotkl Nagelsmann.

Příběh Lipska připomíná pohádku. Klub vlastněný nápojářskou společností Red Bull byl založený teprve před jedenácti lety a německou nejvyšší soutěž hraje od sezony 2016/17. "Vývoj klubu je velmi rychlý. Postoupili jsme do bundesligy, v této sezoně se potřetí kvalifikovali do Ligy mistrů a v soutěži stále jsme. Progres je rychlejší, než bývá obvyklé," řekl Nagelsmann, který do Lipska přišel loni z Hoffenheimu.

Dali jsme do toho všechno, ale Lipsko bylo lepší, řekl Simeone

Trenér fotbalistů Atlética Madrid Diego Simeone po porážce od Lipska nehledal žádné výmluvy. Podle argentinského kouče dali "Rojiblancos" do čtvrteční zápasu v Lisabonu maximum, ale narazili na lepšího soupeře, který zaslouženě postoupil.

"Dali jsme do toho všechno, co jsme měli. Bylo pro nás těžké vyhrávat souboje, protože jsme byli pomalejší. Nebyli jsme schopni hrát tak, jak jsme chtěli. Lipsko se mi líbilo. Měli velké odhodlání, entusiasmus a svěžest. To nás stálo zápas. Na nic se nevymlouváme," řekl Simeone v televizním rozhovoru.

Po bezbrankovém prvním poločase na vedoucí gól Daniho Olma dokázal odpovědět útočník Atlética Joao Félix z penalty. Lipsko ale o těsném vítězství rozhodlo v 88. minutě, kdy se střídající Tyler Adams prosadil tečovanou střelou.

"Není kruté takhle vypadnout. Byli v zápase mnohem lepší, rychlejší a víc drželi míč. Nedokázali jsme se vypořádat s jejich intenzitou. Když vám věci nevycházejí a soupeř je lepší, nezbývá vám než před ním smeknout klobouk," prohlásil kapitán Atlética Koke.

Madridští cítili, že celkový triumf letos nebyl daleko vzhledem k tomu, že se Liga mistrů kvůli koronavirové pandemii od čtvrtfinále dohrává turnajovým způsobem na jedno vítězné utkání bez diváků v portugalské metropoli.

"Porážka je kombinací smutku a bolesti. Je to úplně jiná soutěž. Ve třech zápasech můžete vyhrát Ligu mistrů, ale nebylo nám to souzeno," litoval Koke. "Byli jsme natěšení a cítili určitou naději, ale bohužel jsme to nezvládli. Lipsko bylo lepší v mnoha fázích hry. Naši fanoušci si zasloužili víc, mrzí nás to," přidal další záložník Saúl Ňíguez.

Na Atlético, které v osmifinále ještě před březnovým přerušením vyřadilo úřadující šampiony z Liverpoolu, podle Simeoneho možná dohnala únava z náročného ligového programu.

"Byla to dlouhá sezona s koronavirovou přestávkou. Byli jsme pod tlakem, abychom se kvalifikovali do skupiny Ligy mistrů, což se nám povedlo. Pak jsme měli týden volno a vrátili se do tréninku," konstatoval Simeone. "Vydali jsme se na maximum a dostali se do čtvrtfinále. Odcházíme se vztyčeními hlavami a musíme pogratulovat Lipsku," dodal bývalý argentinský reprezentant.