Lipsko bude v odvetě osmifinále LM s Tottenhamem hájit náskok 1:0

Lipsko (Německo)/Valencie (Španělsko) - V tomto týdnu se rozhodne o prvních čtvrtfinalistech fotbalové Ligy mistrů. V úterý bude Lipsko s reprezentačním útočníkem Patrikem Schickem doma proti loňskému finalistovi Tottenhamu hájit nadějný náskok 1:0 z Londýna. Postup mezi nejlepší osmičku má před odvetou na dosah nováček Bergamo, který si do Valencie veze výhru 4:1. Utkání na stadionu Mestalla se bude hrát bez diváků, opatření kvůli koronaviru nařídila španělská vláda.

O triumfu Lipska před třemi týdny rozhodl kanonýr Timo Werner v 58. minutě z penalty. Hosté byli lepší a mohli Tottenham porazit i větším rozdílem, ale doplatili na špatnou koncovku. Jednu z velkých šancí neproměnil Schick, který tak stále čeká na premiérový zásah v LM. V německé lize ale český útočník v této sezoně vstřelil sedm branek.

"Doufám, že do odvety vstoupíme stejně jako do prvního utkání. Když se nám to povede, máme dobrou šanci postoupit do dalšího kola," řekl trenér Lipska Julian Nagelsmann. "Myslím, že Tottenham bude bránit podobně jako doma, protože potřebuje dát góly. Možná dostaneme víc prostoru v ofenzivě, ale bude důležité eliminovat brejky soupeře, které má výborné," přidal dvaatřicetiletý kouč.

Forma obou osmifinalistů je odlišná. Zatímco Lipsko v posledních šesti soutěžních zápasech neprohrálo a drží třetí místo v bundesligové tabulce, svěřenci trenéra Josého Mourinha nezvítězili pětkrát za sebou a v Premier League jsou až osmí. Navíc Spurs ani v odvetě nepomohou dva zranění klíčoví útočníci Harry Kane a Son Hung-min.

Hráče Tottenhamu může povzbudit, že v loňském semifinále s Ajaxem dokázali napravit úvodní domácí porážku 0:1 a díky výhře 3:2 v Amsterodamu postoupili do finále. "Nějaká pozitiva si z toho vzít můžeme, ale zápas na Ajaxu už je minulostí. Potřebujeme napsat nový příběh. Většina z nás má nějaké zkušenosti z Ligy mistrů, takže musíme být připraveni odehrát v Lipsku dokonalé utkání," upozornil brankář a kapitán londýnského mužstva Hugo Lloris.

Atalanta v milánském azylu nad Valencií dominovala. První dvě branky v LM vstřelil Hans Hateboer, jednou se prosadili také Josip Iličič a Remo Freuler. Hosté se zmohli jen na snížení po gólu střídajícího Denise Čeryševa, který jim dal jistou naději do odvety.

"Samozřejmě takový výsledek nám zvedl sebevědomí. Přesto musíme vstřelit ve Valencii gól, zůstat soustředění a dobře bránit. Chlapci byli v prvním zápase skvělí, ale já nebudu slavit, dokud neskončí odveta," konstatoval kouč Bergama Gian Piero Gasperini.

Trápící se Valencii, která vyhrála jediné z posledních sedmi utkání, v úterý čeká hodně těžký úkol. Pouze čtyři týmy v historii totiž dokázaly otočit dvojzápas vyřazovací fáze Ligy mistrů poté, co v prvním duelu prohrály o tři a více branek. Jeden z památných obratů zažil obránce Alessandro Florenzi, jenž ve španělském celku hostuje z AS Řím.

"Před dvěma lety jsme ve čtvrtfinále prohráli v Barceloně 1:4, ale doma v Římě jsme zvítězili 3:0. Bylo to fantastické," vzpomínal Florenzi. "Takže nic není nemožné, ale musíme věřit a odehrát dokonalý zápas, od první do 90. minuty," dodal italský bek.

Zajímavosti před úterními odvetami osmifinále Ligy mistrů: -------- Valencie CF - Atalanta Bergamo Výkop: úterý 10. března, 21:00. První zápas: 1:4. Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.) - Gil (video, Pol.). Bilance: 1 0-0-1 1:4. Zajímavosti: - zápas se bude hrát bez diváků, opatření kvůli koronaviru nařídila španělská vláda - Bergamo je nováčkem LM - Valencie je v osmifinále LM po 7 letech, do čtvrtfinále naposledy postoupila před 13 lety - jen 4 týmy v historii dokázaly otočit dvojzápas vyřazovací fáze LM poté, co na úvod prohrály o tři a více branek, naposledy se to povedlo obhájci trofeje Liverpoolu, který v loňském semifinále s Barcelonou domácí výhrou 4:0 smazal manko 0:3 - Valencie neporazila italského soupeře v LM 6x za sebou - Valencie doma vyhrála 13 z posledních 19 pohárových duelů - Bergamo vyhrálo poslední 3 utkání v LM - Valencie vyhrála jediný z posledních 7 soutěžních zápasů - Bergamo ve všech soutěžích neprohrálo 6x za sebou (z toho 5 výher) - v karetním ohrožení jsou Wass z Valencie a hostující De Roon, Djimsiti, Hateboer a Iličič RB Lipsko - Tottenham Hotspur Výkop: úterý 10. března, 21:00. První zápas: 1:0. Rozhodčí: Del Cerro Grande - Yuste, Alonso - Martínez Munuera (video, všichni Šp.). Bilance: 1 1-0-0 1:0. Zajímavosti: - Lipsko startuje v LM podruhé, letos debutuje ve vyřazovací fázi - Tottenham je v osmifinále LM potřetí za sebou, loni došel až do finále - Lipsko doma v LM vyhrálo jen 2 z dosavadních 6 zápasů - Tottenham v loňském semifinále s Ajaxem doma také prohrál 0:1, ale v odvetě v Amsterodamu zvítězil 3:2 a postoupil - Tottenham v tomto ročníku LM prohrál všechny 3 zápasy s německými soupeři při skóre 3:11 (Lipsko doma a 2x Bayern Mnichov ve skupině) - Lipsko v posledních 6 soutěžních utkáních neprohrálo - Tottenham nezvítězil v posledních 5 soutěžních zápasech - český útočník Lipska Schick čeká na premiérový gól v LM, za německý tým dal v 18 soutěžních duelech 7 branek (všechny v bundeslize) - Tottenhamu stále chybí zranění útočníci a nejlepší střelci Kane a Son Hung-min - Werner (Lipsko) v této sezoně vstřelil 27 gólů ve 35 soutěžních zápasech - v karetním ohrožení je Lo Celso z Tottenhamu