Lipka připravila ke Dni Země venkovní hru na Kraví hoře

Venkovní on-line hru, která dětské hráče zavede do hmyzího světa, připravilo ke Dni Země brněnské školské zařízení Lipka. Hru, která začne pro veřejnost fungovat od čtvrtka 22. dubna, na který Den Země připadá, o víkendu testoval se svou rodinou organizátor hry Rostislav Smítal.

Venkovní on-line hru, která dětské hráče zavede do hmyzího světa, připravilo ke Dni Země brněnské školské zařízení Lipka. Hru, která začne pro veřejnost fungovat od čtvrtka 22. dubna, na který Den Země připadá, o víkendu testoval se svou rodinou organizátor hry Rostislav Smítal. ČTK/Zehl Igor

Brno - Venkovní on-line hru, která dětské hráče zavede do hmyzího světa, připravilo ke Dni Země brněnské školské zařízení Lipka. Hru, která začne pro veřejnost fungovat od čtvrtka 22. dubna, na který Den Země připadá, o víkendu testoval se svou rodinou organizátor hry Rostislav Smítal.

"Účelem našeho testování je zjistit funkčnost hry, podobně ji budou testovat i další rodiny. Vytvořili jsme dvě různé hry, jedna je určená pro rodiny s dětmi od pěti do deseti let, druhá pak pro týmy děti starších 11 let," řekl ČTK Smítal.

K hraní hry potřebují lidé pouze mobilní telefon připojený k internetu, nestahují žádnou aplikaci, do hry vstoupí prostřednictvím stránek Lipky. Tam se dozví, kde hledat jednotlivá stanoviště. Na místě ale nenajdou žádnou tabulku, schránku nebo QR kód, jak to u podobných her obvykle bývá.

"To, že opravdu našli příslušné stanoviště si ověří zodpovězením otázky, která se stanoviště nějak týká. Mají například zadat odpověď z infotabule nebo zodpovědět otázku, která se stanoviště týká. Pak je hra pustí dál a otevře se jim další úkol," popsal Smítal.

Hra pro menší děti je přivádí přímo do světa hmyzu poté, co vypily zmenšovací lektvar. V průběhu dvouhodinového putování po Kraví hoře se dozví, proč je hmyz v přírodě důležitý, že ho v posledních letech ubývá a jak jeho mizení zabránit.

Námět hry pro starší děti je detektivní pátrání po zmizelých čmelácích z louky za vesnicí. Mladí detektivové musí sesbírat informace a výpovědi svědků a pomocí rozluštění šifry dojít k řešení.

Zájemci se do hry mohou zapojit od čtvrtka 22. dubna, který je Dnem Země. Pro prvních 300 úspěšných řešitelů má Lipka připravené odměny, hra ale bude k dispozici až do odvolání.