Lipavský: Západ dlouho přehlížel pošlapávání lidských práv v Rusku

Praha - Evropská unie a Západ příliš dlouho zavíraly oči před pošlapáváním lidských práv v Rusku a před přípravou tamní společnosti na válku. Západní společenství se soustředilo na obchod s Ruskem a podléhalo iluzi, že vedení Ruska má zájem na řešení problémů dnešního světa. V panelové diskusi o dopadech ruské agrese vůči Ukrajině to dnes řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

"Jako EU a Západ jako celek jsme dlouho zavírali oči před pošlapáváním lidských a občanských práv v Rusku a před tím, co dnes už je zcela jasné, a to před přípravou tamní společnosti na válku," řekl v úvodu diskuse konané na ministerstvu zahraničí Lipavský. "Místo toho se západní společenství soustředilo na obchodování a podléhalo určité iluzi toho, že vládci v Rusku mají zájem o řešení problémů dnešního světa," dodal.

Podle Lipavského se zdá, že ruský prezident Vladimír Putin se nebojí západních armád, ale západní svobody a demokracie. Proto vedení Ruska manipuluje s veřejným mínění na Západě. Částečně se mu to podle Lipavského daří, protože nejsou ojedinělé hlasy, které za viníka ruské agrese označují Západ a USA. Vedení Ruska podle ministra podporuje i atentáty a sabotáže v západních zemích.

"Hranice civilizovaného chování (Putin) překračoval opakovaně, a jelikož se z naší strany nesetkal s rozhodným odporem, posouval tyto hranice stále dál," konstatoval šéf diplomacie. Výsledkem jsou podle něj stovky agentů, kteří pracují pod diplomatickým krytím na velvyslanectví v evropských zemích.

"Choutkám Putina zničit svobodu a liberální demokracii v Ukrajině, ale i v celé Evropě se musíme postavit s jasnou razancí," poznamenal Lipavský. ČR je podle něj aktivní mimo jiné ve věci omezení působení ruských agentů v Evropě. Připomněl, že Polsko dnes oznámilo, že vyhostí 45 pracovníků na ruském velvyslanectví ve Varšavě. Už dříve polská kontrarozvědka ABW identifikovala 45 ruských diplomatů podezřelých ze špionáže. Rusko obvinění označilo za nepodložená.

Podle Lipavského ČR, EU i NATO potřebuje strategii, která zajistí, že vedení Ruska pochopí, že určité hranice není možné překročit. Podle Lipavského je potřeba si tuto strategii na národní úrovni vydiskutovat. Česko si podle něj bude muset položit otázky, na jakých základech postaví své vztahy k Rusku, jak se postaví k válečným zločinům či jaké budou reparace pro Ukrajinu.

Podle bezpečnostního experta Jana Paďourka ruská invaze umlčela zastánce výhodné spolupráce s Ruskem a ČR nyní stojí před otázkou, jak ve vztazích s Ruskem dál. "Je důležité dát vztahům střízlivý charakter," poznamenal. Kritizoval to, že Česko platí provoz Českého domu v Moskvě. Lipavský v reakci na to uvedl, že "je to věc, na kterou ministerstvo myslí."

Diplomat a politický geograf Jaroslav Kurfürst v debatě uvedl, že nyní nevidí prostor pro dohodu o ukončení války na Ukrajině. Podle něj se dá očekávat období dlouhodobého zadržování Ruska a také další snaha Ruska ohrožovat EU. Veronika Víchová ze spolku Evropské hodnoty varovala před dezinformacemi týkajícími se nynější uprchlické vlny z Ukrajiny, Česko by podle ní mělo mít jasnou politiku boje proti nim. Tereza Soušková z Asociace pro mezinárodní otázky se vyslovila pro podporu a zapojení Rusů, kteří sdílí západní hodnoty a z Ruska odcházejí.