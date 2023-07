Lipavský: Vláda nedovoluje, aby v ČR sportovci reprezentovali Rusko a Bělorusko

Praha - Vláda dříve jednoznačně rozhodla o tom, že nedovoluje, aby v Česku sportovci reprezentovali Rusko a Bělorusko. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) to dnes novinářům řekl v souvislosti s blížícím se tenisovým turnajem žen v Praze. Nezná ale detaily a aranžmá akce. Je podle něj na policii, aby případně konala, pokud bude mít podezření, že by dané rozhodnutí nemělo být dodrženo.

Akce WTA se uskuteční v areálu pražské Sparty ve Stromovce od 31. července do 6. srpna. V hlavní soutěži je přihlášená také Ruska Jevgenija Rodinová a Běloruska Aliaksandra Sasnovičová. Vláda v červnu v reakci na trvající invazi na Ukrajinu schválila zákaz účasti ruských sportovců a týmů v soutěžích a utkáních na českém území. Podle předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka ale rozhodnutí směřuje na sportovce ve chvíli, kdy jsou reprezentanty své země.

"Zákaz je platný. Nevím, za jakých podmínek se tyto osoby budou účastnit turnaje. Je na policii, aby případně konala, pokud bude mít nějaké podezření, že by toto rozhodnutí nemělo být dodrženo," uvedl Lipavský. "Nevím, jaké je přesně aranžmá tenisového turnaje, za jakých okolností se koná, s jakými právními tituly ti lidé do Česka plánují přijet. To je věc, kterou potom musí zkoumat policie a ministerstvo vnitra," řekl šéf diplomacie. "Osobně bych do takové věci nešel, ale to je na organizátorech, aby posoudili tuhle věc," dodal.

Na twitteru si stěžoval bývalý reprezentační hokejový brankář Dominik Hašek, že se na věc tázal vlády i vnitra a nedostal odpověď. "Prostě tu reklamu na ruskou válku a zločiny povolíte a ruské a běloruské tenistky ze země nevyhostíte? Vy dobře víte, že kvůli vaší nečinnosti budou umírat lidé," napsal.

Ředitel turnaje Miroslav Malý dříve uvedl, že aktuální situaci řešil s odpovědnými státními orgány. "Informovali jsme je, že nemáme vliv na seznam přihlášených hráček, když budeme plně respektovat platné rozhodnutí vlády. Během akce nikde nebude jakkoli prezentováno státní občanství těchto hráček, budou na něm vystupovat výhradně jako soukromé fyzické osoby, podobně jako na dalších světových turnajích," vysvětlil.