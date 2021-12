Lipavský v opozici nedoporučoval účast vládních představitelů na OH v Číně

Lány (Kladensko) - Názor kandidáta na ministra zahraničí v příští koaliční vládě Jana Lipavského (Piráti) jakožto opozičního politika byl, že by se vládní představitelé neměli zúčastnit zimních olympijských her v Pekingu. Za nový kabinet zatím mluvit nechce, řekl novinářům po dnešní schůzce v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem. O této záležitosti s ním nehovořil.

Spojené státy v pondělí oznámily, že se na zimní olympiádu, která se uskuteční v únoru v Pekingu, nevypraví žádní představitelé americké vlády. Bílý dům své rozhodnutí odůvodnil porušováním lidských práv v Číně, mimo jiné v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Vláda prezidenta Joea Bidena zároveň vyjádřila podporu americkým sportovcům, kteří na hry pojedou.

"Nedovoluji si v konkrétních otázkách mluvit za vládu, jejímž jsem pouhým kandidátem. Tady bych byl velmi zdrženlivý," řekl Lipavský. "Nicméně dříve jsem se k otázce vyjadřoval jako opoziční politik. Můj osobní názor byl takový, že nelze nikomu nic nařizovat, ale moje doporučení by bylo se takové akce nezúčastnit," dodal. Olympijská myšlenka podle něj odkazuje na hodnoty humanity, s čímž je potřeba pracovat.

Už v červnu vyzval Senát české politické představitele, aby se olympiády neúčastnili a nelegitimizovali tak pokračující porušování lidských práv v této asijské zemi. Horní komora se na tom usnesla na podnět svých výborů zahraničního a pro lidská práva. Čínské velvyslanectví v Praze se proti výzvě ohradilo, Senát podle něj přijal usnesení na základě lží a dezinformací, čímž se pokusil o politickou manipulaci olympiády.

Také proti aktuálnímu rozhodnutí Spojených států Čína dnes ostře protestovala a pohrozila "rezolutními protiopatřeními", která však blíže nespecifikovala. Podle čínského ministerstva zahraničí USA "za své chyby zaplatí".

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) v listopadu na twitteru uvedla, že by se v případě pozvání olympiády nezúčastnila. "Miluji sport a moc fandím českým olympionikům, ale do Číny bych nejela. Je to země, která vyhrožuje, mizí tam tenistky a Ujgury posílá do koncentračních táborů. Tomu nelze přihlížet a tleskat," poznamenala.

V případě tenistky Pekarová Adamová naráží na obavy o stav Pcheng Šuaj poté, co hráčka 2. listopadu na sociálních sítích obvinila bývalého významného komunistického funkcionáře ze sexuálního napadení. Tenistka se poté vytratila z veřejného života a až po tlaku zahraničních médií a organizací se objevila ve videích stranických médií.

Poté se s ní dvakrát spojil prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach, kterého hráčka ve videohovoru ujistila, že je v pořádku. O bezpečí Pcheng Šuaj však není přesvědčena Ženská tenisová asociace (WTA), jejíž šéf Steve Simon ve středu oznámil, že kvůli přístupu čínské strany zastavuje pořádání turnajů v Číně a Hongkongu.

K diplomatickému postoji k OH v Pekingu předpokládá Fiala rozhodnutí celé vlády

Diplomatický bojkot nadcházejících zimních olympijských her v Pekingu ze strany Spojených států je podle designovaného premiéra Petra Fialy (ODS) v pořádku. Fiala ČTK sdělil, že ohledně českého postoje nechce v tuto chvíli předbíhat. Předpokládá, že rozhodne celá vláda. Fiala bude stát v čele kabinetu koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými, které podepsaly před měsícem vládní koaliční dohodu. Fiala zatím nechce předbíhat ohledně toho, jaký bude postoj české vlády a diplomacie. "Předpokládám, že to bude rozhodnutí celé vlády. Osobně se domnívám, že diplomatický bojkot ze strany USA je v pořádku," sdělil ČTK Fiala. Postoj Spojených států dnes ostře kritizovala Čína. Země pohrozila "rezolutními protiopatřeními", která blíže nespecifikovala. Podle čínského ministerstva zahraničí se USA snaží narušit olympiádu na základě ideologických předsudků a lží.