Lipavský se ve čtvrtek setká se svým rakouským protějškem Schallenbergem

Praha - Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se ve čtvrtek setká v Praze se šéfem rakouské diplomacie Alexanderem Schallenbergem, který byl krátce - od letošního října do začátku prosince - kancléřem této alpské republiky. Půjde o prvního zahraničního hosta, kterého Lipavský po nástupu do funkce v Černínském paláci přijme, sdělilo dnes ČTK ministerstvo zahraničních věcí.

Oba ministři projednají vzájemné vztahy obou sousedních zemí, které mají dlouhou společnou historii, spolupráci ve střední Evropě či přípravy na předsednictví Česka v Radě EU v druhé polovině příštího roku. Budou mluvit i o aktuálních unijních tématech, jako je otázka migrace či západního Balkánu, stejně jako o současné situaci na Ukrajině, v Rusku či Bělorusku.

V poledne vystoupí Lipavský a Schallenberg na společné tiskové konferenci.

Lipavský na svou první zahraniční cestu ve funkci ministra zahraničí vyrazil 20. prosince, pár dní po jmenování vlády, na Slovensko. V Bratislavě se sešel se slovenským kolegou Ivanem Korčokem. Kromě ocenění vzájemných česko-slovenských vztahů tam zdůraznil důležitost udržení jednoty členských států Evropské unie a NATO v souvislosti s jejich vztahy vůči Rusku. Den poté se v Budapešti zúčastnil schůzky ministrů zahraničí Visegrádské skupiny, kterou tvoří Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Ministři V4 na ní připomněli význam spolupráce s Tureckem v nynější migrační krizi.

Schallenberg stanul v čele rakouské vlády 11. října poté, co dosavadní kancléř Sebastian Kurz odstoupil kvůli korupční aféře. Už 6. prosince ho vystřídal dosavadní ministr vnitra Karl Nehammer, a stal se tak třetím rakouským kancléřem za poslední dva měsíce. Do nejvyšší vládní funkce nastoupil poté, co Kurz oznámil úplný odchod z politiky. V reakci na jeho odchod z veřejného života rezignoval také Schallenberg, který se vrátil do čela rakouské diplomacie.