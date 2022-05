Lipavský se s Trussovou shodl na potřebě podpory Ukrajině

Praha - Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se shodl se šéfkou britské diplomacie Liz Trussovou na potřebě další vojenské i politické podpory Ukrajině a nutnosti pracovat na obnově země napadené Ruskem. Podle Trussové je důležité vytvořit Marshallův plán pro Ukrajinu, ale také více chránit okraje Evropy včetně například balkánských států. Ministři to řekli na tiskové konferenci po dnešním jednání v Praze.

Ačkoli Británie není členem Evropské unie, podle Lipavského s ní Česko pojí intenzivní spolupráce, která se nyní projevuje především ve společné snaze zastavit ruskou agresi proti Ukrajině a snahu ruského prezidenta Vladimira Putina o rozvrácení současné bezpečnostní architektury v Evropě a potažmo i celého mezinárodního řádu.

"Dnes jsme se shodli, že je potřeba pokračovat v podpoře Ukrajiny, jak politicky, tak vojensky, podporovat její obranyschopnost a dále pracovat na obnově Ukrajiny," poznamenal šéf české diplomacie. Trussová ocenila to, že Česko na Ukrajinu poslalo tanky, podle dostupných informací šlo o typ T-72 a další těžkou bojovou techniku.

Lipavský i Trussová označili za nepravdivé informace německých médií, že se státy NATO neformálně dohodly neposkytovat Ukrajině určitá bojová vozidla pěchoty a tanky. Trussová naopak podporu Ukrajině považuje za legitimní a její země například spolupracuje s Polskem na náhradách dodávek do země napadené Ruskem. O podobné kooperaci dnes hovořila i s Lipavským.

"Jednoznačně se tyto zmínky se nezakládají na realitě. Podpora pro Ukrajinu přichází z jednotlivých států, NATO jako takové nemá nějaký zásadní program. Česká republika se hrdě hlásí k tomu, že podporujeme Ukrajinu vojensky, pomáháme Ukrajině, aby se bránila ruské agresi, a zapojujeme se do všech relevantních projektů tak, jak to dovolují naše kapacity nebo jak je potřeba," dodal Lipavský.

Podle Trussové je důležité vytvořit Marshallův plán pro Ukrajinu, ale také více chránit okraje Evropy včetně například balkánských států. Za nutné má také posílit východní křídlo NATO. Marshallův plán byl projekt USA na hospodářskou obnovu evropských zemí zničených druhou světovou válkou.

Pozornost ministři věnovali sankcím proti Rusku a koordinaci mezi EU, Británií a Spojenými státy. Hovořili též o budoucnosti NATO, obě země maximálně podporují snahy Finska a Švédska o vstup do aliance. Šéfové diplomacií mluvili o tom, jak mohou podpořit úsilí skandinávských zemí, aby byl proces úspěšně dokončen do summitu NATO v Madridu na konci června. Lipavský se do obou zemí vydá příští týden.

Šéfové diplomacií se věnovali také otázce Číny a podpory Hongkongu a Tchaj-wanu nebo nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU. Podepsali rovněž memorandum o budoucí spolupráci resortů ve strategických zahraničněpolitických a bezpečnostních otázkách. Týká se koordinace v postupu vůči Rusku a Číně, spolupráce v NATO i v oblasti lidských práv a svobody médií. K naplňování memoranda se povede pravidelný dialog na pracovní úrovni.