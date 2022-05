Lipavský se s Rauem shodl na pomoci Ukrajině, budou mezivládní konzultace

Varšava - Český ministr zahraničí Jan Lipavský se s polským protějškem Zbigniewem Rauem shodl na nutnosti nadále pomáhat Ukrajině v boji za udržení suverenity. Rau to řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání ve Varšavě. Vyřešením otázky hnědouhelného dolu Turów se podle něj vrátila dynamika bilaterálních vztahů. Začátkem června by se měly uskutečnit mezivládní konzultace.

Ruská agrese proti Ukrajině a zatažení Běloruska do válečných aktivit podle Raua zničily bezpečnostní architekturu v Evropě, jež byla vybudována po pádu komunismu. "Válka na Ukrajině je ohrožením pro nás všechny, je to zdroj krizí, kterým musíme čelit," poznamenal. Zmínil bezpečnostní, inflační i uprchlickou krizi.

Připomněl, že ruská plynárenská společnost Gazprom minulý týden zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Podle polské i bulharské strany Gazprom porušil uzavřené smlouvy. "Nebylo to pro nás překvapení. Už delší dobu jsme na to byli připraveni," dodal Rau. Nezávislost na "nesolidních a agresivních dodavatelích energií" by podle něj měla být prioritou evropské politiky.

Lipavský svému protějšku poděkoval za vojenskou i humanitární pomoc Ukrajině a také za logistickou podporu. "Polsko hraje v tomto klíčovou roli a do velké míry stojí za ukrajinským úspěchem, protože logistika v tom hraje nenahraditelnou roli," uvedl.

Česko podle něj s Polskem sdílí postoj k ruské invazi a podporuje politiku maximální podpory Ukrajině a maximálního tlaku na Rusko. "To je jediný způsob, jak může Ukrajina ubránit svoji vlastní nezávislost, teritoriální celistvost a suverenitu, ale také jak můžeme zabránit Rusku v tom, aby rozbořilo mezinárodní řád postavený na pravidlech a na zákazu útočné války," doplnil Lipavský.

Polsko se z EU ujalo výrazně největšího počtu ukrajinských uprchlíků a patří k zemím razícím nejtvrdší postup vůči Rusku. Na opačné straně v této věci stojí Maďarsko. Země společně s ČR a Slovenskem tvoří Visegrádskou skupinu. "Budeme spolupracovat v otázkách, kde můžeme dosáhnout shody, jelikož to je dobrá tradice naší skupiny. Co se týká ostatních oblastí, v nich nebudeme spolupracovat," řekl Rau.