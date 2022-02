Lipavský se s Payneovou ohradili proti ruským krokům na Ukrajině

Praha - Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se s australskou ministryní zahraničí Marise Payneovou shodl na tom, že je namístě se jednoznačně ohradit vůči krokům Ruska na východní Ukrajině. Šéf české diplomacie na tiskové konferenci po dnešním bilaterálním jednání přivítal, že se Austrálie též rozhodla uvalit sankce na Rusko kvůli uznání separatistických regionů na východě Ukrajiny.

"Přivítal jsem, že i Austrálie přijímá určité sankční kroky, které jsou v principu velice blízké tomu, co přijímá Evropská unie nebo další hráči na mezinárodní scéně," řekl Lipavský. Jedním z témat jednání podle něj bylo, že bezpečnost Evropy a indopacifického regionu je ve skutečnosti jednou bezpečností a je nutné si vzájemně pomáhat.

"Austrálie podporuje své partnery, Evropskou unii i Severoatlantickou alianci, a snaží se také zajistit, aby Rusko za svoji agresi zaplatilo velkou cenu," uvedla Payneová.

Podle australského premiéra Scotta Morrisona země zavádí finanční sankce a zákazy cestování pro osm ruských představitelů, kteří napomáhali vstupu ruské armády na východní Ukrajinu. Jsou mezi nimi i členové ruské bezpečnostní rady. Dá se navíc očekávat, že vláda rozšíří restrikce i na další ruské občany a firmy.

"Austrálie považuje ruské zdůvodnění, že to je legitimní zásah, za naprostou propagandu a vrchol dezinformací. To, že to (Rusko) označuje za vstup mírových složek, je podle našeho názoru naprosto perverzní překroucení principu udržování míru, který platil po celém světě," řekla Payneová.

Ruskou agresi k demokratickému sousednímu státu nemůže podle ní demokratický svět přijmout. V případě další eskalace situace Austrálie nebude váhat s rozšířením sankcí, dodala ministryně. Ocenila též krok Německa, jehož kancléř Olaf Scholz kvůli eskalaci napětí fakticky zmrazil schvalování ruského plynovodu Nord Stream 2.

O sankcích rozhodly i Evropská unie, Spojené státy, Británie nebo Japonsko. Podle Lipavského jsou personalizované, zaměřené na konkrétní osoby a banky, které slouží především ruskému režimu k financování armádních projektů, státního aparátu. "V případě Evropské unie míří na financování ruského státního dluhu," řekl ministr.

Lipavský také dnes podepsal zdravotnickou pomoc Ukrajině ve výši deset milionů korun. "Plánuje se pořízení několika sanitních vozů a další pomoci, která bude navazovat na takzvané traumakity, tedy balíčky první pomoci," řekl. Další pomoc Česko připravuje, stále je na úrovni pracovního jednání. "V momentě, kdy takový materiál bude schválen na vládě, budeme informovat. Obecně můžeme pozorovat velkou politickou vůli Ukrajině pomoci," dodal.

ČR a Austrálie vytvoří seznam společných aktivit, které budou rozvíjet

Česká republika a Austrálie vytvoří společný seznam aktivit, které budou rozvíjet, a to v oblasti ekonomické, bezpečnostní a mezinárodní. Po jednání s ministryní Payneovou to řekl Lipavský. Česko podle něj bude iniciovat kroky k tomu, aby se obnovila jednání o obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Austrálií, což Payneová ocenila.

"Jsou to témata ekonomická, bezpečnostní, mezinárodní, i docela konkrétní věci, jako například kybernetická bezpečnost nebo hledání a identifikování příležitostí ve vědecké diplomacii, ve výměně studentů," upřesnil Lipavský společné zájmy obou zemí. Uvedl, že v Austrálii žije 30.000 českých krajanů a že je země oblíbenou destinací pro studenty a turisty. S Payneovou se shodli na potřebě ochrany volného obchodu. Austrálie s Českem podle ministryně sdílí hodnoty ochrany demokracie, právního státu a lidských práv. Ocenila Lipavského podporu vyjednávání o obchodní dohodě mezi EU a Austrálií. Lipavský také řekl, že Česko má silný vývoz automobilů do Austrálie. Je podle něj potřeba pracovat na tom, aby obchod nebyl narušován různými vlivy. Zmínil například Čínu. Šéf české diplomacie dále ocenil Austrálii za přijetí takzvaného Magnitského zákona sankcionujícího hrubá porušení lidských práv. V programovém prohlášení česká vláda počítá s předložením této předlohy do konce roku 2023.