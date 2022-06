Lipavský s finským ministrem Haavistem odsoudili ruskou agresi proti Ukrajině

Helsinky/Stockholm - Český ministr zahraničí Jan Lipavský se svým finským protějškem Pekkou Haavistem dnes odsoudili ruskou agresi proti Ukrajině. Šéf české diplomacie při své návštěvě v Helsinkách také podpořil vstup Finska do Severoatlantické aliance (NATO). Ministři to řekli na tiskové konferenci po jednání. Ráno se Lipavský sešel ve Stockholmu se švédskou ministryní zahraničí Ann Lindeovou.

Haavisto řekl, že ruská agrese je zároveň porušením Charty OSN. Ocenil českou pomoc Ukrajině nejen dodávkami zbraní, ale též přijetím mnoha uprchlíků. Za více než tři měsíce trvání ruské invaze víza dočasné ochrany v Česku dostalo přes 360.000 lidí. S Lipavským se Haavisto shodl na nutnosti další politické, humanitární i vojenské pomoci Ukrajině.

Šéf české diplomacie poznamenal, že Rusko dosáhlo přesného opaku toho, co zamýšlelo, když se státy v jeho sousedství snaží o vstup do NATO. Vyjádřil podporu Finsku a Švédsku v aspiracích, které dosud neutrální země započaly po ruské invazi na Ukrajinu.

Lipavský Finsko označil za zemi s totožnými hodnotami a za politického spojence. Vstup severských zemí do aliance bude podle něj přínosem pro celé NATO.

Proti rozšíření aliance se ale postavilo Turecko. Po Finsku a Švédsku chce, aby přestaly podporovat teroristické organizace, čímž Ankara myslí některé kurdské skupiny. Například Stranu kurdských pracujících (PKK) či příznivce duchovního Fethullaha Gülena, kterého turecké úřady považují za strůjce neúspěšného pokusu o státní převrat z roku 2016. Turecko po obou skandinávských zemích chce také zrušení omezení na vývoz zbraní.

Haavisto s Lipavským se dnes shodli, že na turecký postoj nemají vliv vztahy země s Ruskem. "Což považuji za dobrou zprávu," řekl šéf české diplomacie. Záležitost se podle něj musí s Tureckem řešit přes diplomatické kanály a prostřednictvím diskuse. Doufá, že na červnovém summitu NATO bude oznámeno kladné řešení situace.

Švédsko a Finsko už dříve uvedly, že terorismus odsuzují a že jsou připraveny s Tureckem dál jednat. Haavisto to dnes zopakoval. Připomněl také, že generální tajemník NATO Jens Stoltenberg chce v nadcházejících dnech svolat do Bruselu schůzku s vysokými představiteli Švédska, Finska a Turecka. Přesný termín schůzky zatím podle Haavista není znám.

Stejně jako při ranním jednání s Lindeovou Lipavský představil priority českého předsednictví v Radě Evropské unie, které nastane v druhé polovině roku. Na tiskové konferenci v Helsinkách zopakoval, že jedním ze zásadních témat bude rekonstrukce napadené Ukrajiny. Uvedl také, že Česko plně podporuje snahy Ukrajiny, Moldavska, Gruzie i zemí západního Balkánu o vstup do EU.

Dalšími tématy jednání Lipavského s Haavistem byly obrana či energetická bezpečnost. Odpoledne se český ministr sejde ještě s finskou ministryní pro záležitosti EU Tytti Tuppurainenovou.

Česko podporuje švédský vstup do NATO, řekl Lipavský ve Stockholmu

Česká republika plně podporuje zájem Švédska a Finska vstoupit do Severoatlantické aliance. Ve Stockholmu to řekl ministr Lipavský své švédské kolegyni Lindeové. Hovořili také o rekonstrukci ruskou agresí ničené Ukrajiny i zájmu některých balkánských a východoevropských zemí o vstup do unie. Mezi tématy rozhovoru nechyběly plány nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU, Stockholm totiž na přelomu roku vedení unie od Prahy převezme.

"Potvrdili jsme si celkové směřování priorit, zájem Švédska témata přebrat. Informoval jsem švédskou stranu o našich prioritách, aby měli představu, na čem budeme pracovat," prohlásil Lipavský.

Na dotaz ČTK poté doplnil, že Praha a Stockholm se shodují například právě na potřebě rekonstrukčního úsilí na Ukrajině, která od konce února čelí ruské agresi. Další českou prioritou je otázka evropských aspirací některých zemí, například západního Balkánu. Některé unijní státy jsou k rozšiřování bloku podle Lipavského vlažnější. "Vnímám jako velkou roli, abychom jako Česká republika téma drželi přítomné a nezapomnělo se na něj," doplnil.

Členství dvou skandinávských zemí v NATO by podle Lipavského bylo velkým přínosem. "Zabezpečíme tím prostor Baltského moře. Švédsko a Finsko jsou velice vyspělé země, mají moderní armády, jsou prakticky (na vstup) připraveny," uvedl šéf české diplomacie. "Je to v našem zájmu, proto na tom musíme pracovat. Není to jednoduché, je to velká geopolitika, ale každý hlas a každá podpora se počítá," dodal.

V debatě s Lindeovou a ministrem pro záležitosti Evropské unie Hansem Dahlgrenem se Lipavský nevyhnul otázce odmítavého tureckého postoje. Turecko po Finsku a Švédsku chce, aby přestaly podporovat teroristické organizace, čímž Ankara myslí některé kurdské skupiny. Například Stranu kurdských pracujících (PKK) či příznivce duchovního Fethullaha Gülena, které turecké úřady považují za strůjce neúspěšného pokusu o státní převrat z roku 2016.

Turecko po obou skandinávských zemích chce také zrušení omezení na vývoz zbraní. Švédsko a Finsko uvedly, že terorismus odsuzují a že jsou připraveny s Tureckem dál jednat.