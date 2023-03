Lipavský: Rusko by mělo dodržet závazky a nešířit jaderné zbraně do Běloruska

Brusel - Rusko by mělo dodržovat své mezinárodní závazky a nešířit jaderné zbraně do Běloruska. Po jednání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem to novinářům v Bruselu řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský. Podotkl také, že kromě války na Ukrajině má na evropskou bezpečnost vliv aktivita Číny v indopacifické oblasti a její potenciální podpora Moskvy, od níž Západ Peking zrazuje.

Lipavský také Stoltenbergovi nabídl uspořádat příští rok neformální schůzku ministrů zahraničí NATO v Praze a zopakoval, že Česko do příštího roku zvýší své obranné výdaje na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).

MInistr do bruselské centrály NATO zamířil dva dny poté, co ruský vládce Vladimir Putin oznámil záměr rozmístit v sousední zemi taktické jaderné zbraně. NATO krok označilo za nebezpečný a nezodpovědný.

"Rusko by mělo dodržovat všechny mezinárodní závazky k nešíření jaderných zbraní, aby se neumisťovaly jaderné zbraně do dalších zemí," prohlásil po jednání se šéfem aliance Lipavský. Zdůraznil, že NATO je jaderná aliance a má prostředky pro odstrašení rivalů.

Se Stoltenbergem se bavil i o přípravě červencového summitu ve Vilniusu, na který by měl dorazit i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho účast je podle šéfa české diplomacie velmi důležitá.

Lipavský prohlásil, že by aliance měla hledat "formáty spolupráce, které podpoří vstup Ukrajiny do NATO". Kyjev se o členství v alianci uchází dlouhodobě a žádost o přijetí už podal. Rusko proti rozšiřování aliance směrem k ruským hranicím ostře protestuje a podle dřívějšího vyjádření Stoltenberga je členství Ukrajiny otázkou delšího časového horizontu.

Český ministr s ním hovořil i o situaci v Indo-Pacifiku a rostoucím vlivu Číny včetně jejího agresivního vystupování vůči Tchaj-wanu. NATO musí podle Lipavského velmi obezřetně sledovat situaci v této oblasti. Případná vojenská eskalace by podle něho mohla ovlivnit i bezpečnost Evropy.

"Spojené státy jsou tam angažovány, může to znamenat, že budou potřebovat nějakou součinnost s Evropou nebo že odeberou nějaké vojenské zdroje z Evropy," řekl Lipavský. Dodal, že Západ zrazuje Čínu i od případné vojenské podpory Ruska. Peking sice s Moskvou upevňuje vazby, k přímé vojenské podpoře však zatím nesáhl.