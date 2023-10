Lipavský: Pro přestěhování ambasády do Jeruzaléma nejsou splněny podmínky

Praha - Pro přestěhování českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma nejsou v tuto chvíli splněny tři základní podmínky. Ve vyjádření pro ČTK to uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Bylo by to podle něj v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zároveň by takový krok nebyl v souladu s jednotným postojem Evropské unie. V dnešní bezpečnostně rozbouřené době navíc Lipavský nepovažuje za rozumné, aby na sebe Česko přitáhlo pozornost mezinárodního společenství razantním krokem v otázce izraelsko-palestinského konfliktu.

Premiér Petr Fiala (ODS) v pondělí uvedl, že přesun ambasády podporuje. V současné době by to považoval za žádoucí krok. Podle zákona o zahraniční službě má kompetenci přesouvat a rušit zastupitelské úřady ministr zahraničí. Fiala dnes v reakci na Lipavského vyjádření doplnil, že může jen zopakovat svá pondělní slova. "O konkrétním postupu budu jednat s koaličními partnery. Dlouhodobě přesun našeho velvyslanectví do Jeruzaléma podporuji. Každá země má právo vybrat si sama své hlavní město," napsal Fiala ČTK.

"Dlouhodobé volání části české společnosti po přemístění českého zastupitelského úřadu do Jeruzaléma samozřejmě vnímám, ale jako ministr zahraničních věcí odpovědný za tuto otázku musím konstatovat, že pro takový krok v tuto chvíli nejsou splněny tři základní podmínky," uvedl Lipavský.

"Za prvé, tento krok by byl v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, které Česko na základě článku 1 české ústavy dodržuje. Česko usiluje o mírové řešení izraelsko-palestinského konfliktu," uvedl šéf diplomacie.

Krok by podle něj výrazně narušil jednotu EU. "Zvláště v době ruské imperiální agrese proti Ukrajině je jedním z hlavních cílů české zahraniční politiky vytváření evropské jednoty," poznamenal Lipavský.

Třetí podmínkou je právě zachování bezpečnosti. Lipavský nepovažuje za rozumné, aby na sebe ČR přitáhla pozornost razantním krokem v otázce izraelsko-palestinského konfliktu. "Za takové situace bych nedovedl garantovat bezpečnost českých zastupitelských úřadů, jejich zaměstnanců, rodinných příslušníků či jiných českých občanů pobývajících v zemích s obyvatelstvem radikálně odmítajícím tuto myšlenku," doplnil ministr.

Izrael, který obsadil východní část Jeruzaléma za války v roce 1967, považuje celý Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, zatímco většina zemí považuje východní Jeruzalém za okupované území. České velvyslanectví v Tel Avivu má v Jeruzalémě od předloňského roku úřadovnu.

Otázka přesunu ambasády se otevřela po sobotních útocích palestinských radikálů na Izrael. V neděli stínová vláda opozičního hnutí ANO v souvislosti s eskalací konfliktu koaliční kabinet vyzvala, aby učinil všechny kroky pro přestěhování velvyslanectví. Pro jsou podle pondělních vyjádření pro ČTK i některé koaliční strany.