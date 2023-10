Lipavský: Přístupová jednání EU s Ukrajinou by podle ČR měla začít brzy

Kyjev/Praha - Česko zastává názor, že na podzim či začátkem příštího roku by se měla otevřít přístupová jednání Evropské unie s Ukrajinou. Podle vyjádření, které má ČTK k dispozici, to při dnešním jednání ministrů zahraničí EU v Kyjevě uvedl český ministr zahraničí Jan Lipavský. Dnešní zasedání podle něj nebylo pouze symbolické, ale jednalo se o praktických řešeních. Ukrajina podle Lipavského ještě nějakou dobu bude potřebovat pomoc EU.

"Jednoznačně zaznělo, že pokud Ukrajina bude v Evropské unii, tak to bude jasná bezpečnostní garance, protože Evropská unie je i mírovým projektem. Nicméně platí, že se Ukrajina musí proměnit, přizpůsobit své právo právu EU. Je to běh na dlouhou trať," uvedl Lipavský.

Za Česko podle něj jasně zazněl postoj, že na podzim nebo začátkem příštího roku by se měla otevřít přístupová jednání EU s Ukrajinou. "To je technický proces, během kterého se bude posuzovat, jak moc je Ukrajina připravena. Bude jasně vidět, kde musí ještě zapracovat," poznamenal šéf české diplomacie. Je v zájmu Evropy, aby Ukrajina dokázala převzít všechny potřebné standardy a přizpůsobila svůj právní řád, míní.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell dnes mimo jiné oznámil, že navrhne pro Ukrajinu další finance z Evropského mírového nástroje (EPF). Mělo by jít až o pět miliard eur (122 miliard korun) pro příští rok.

Podle Lipavského jednání nebylo pouze symbolickou záležitostí. "Ale i praktickou ukázkou toho, že na místě, v zemi, která je pod brutálním ruským útokem, jednáme o praktických řešeních, o tom, co můžeme dále udělat, aby v Evropě zavládl mír," poznamenal. Unijní ministři dnes jednali se šéfem ukrajinské diplomacie Dmytrem Kulebou i s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Podle Borrella se zástupci diplomacií všech států evropské sedmadvacítky setkali mimo území EU historicky poprvé. Rovněž šlo o první setkání ministrů v některé z kandidátských zemí EU a také se šéfové diplomacií takto vůbec poprvé potkali v zemi, která je ve válce.

Ukrajina loni společně s Moldavskem získala status kandidáta vstupu do EU. V prosinci mají členské země sedmadvacítky rozhodnout o tom, zda s Kyjevem zahájí přístupové rozhovory. To by vyžadovalo jejich jednomyslnou podporu, překážkou však může být podle diplomatů Maďarsko. Nejistý je nyní také pohled Bratislavy, kde o víkendu parlamentní volby vyhrál Směr-SD někdejšího premiéra Roberta Fica, který má výhrady mimo jiné k vojenské podpoře poskytované Ukrajincům.