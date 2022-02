Lipavský přicestoval na Donbas; Ukrajina podle Kuleby už dostala 1000 tun zbraní

Kyjev - Český ministr zahraničí Jan Lipavský dnes spolu se svými kolegy ze Slovenska a Rakouska Ivanem Korčokem a Alexanderem Schallenbergem přicestoval na Donbas na východě Ukrajiny. S odvoláním na šéfa ukrajinské diplomacie o tom informovala tisková agentura TASS. Lipavský tak zahájil dvoudenní návštěvu Ukrajiny, kde bude mimo jiné jednat s šéfem ukrajinské diplomacie Dmytro Kulebou. Ten podle serveru Ukrajinska pravda mezitím oznámil, že Ukrajina od Západu v poslední době dostala pomoc v hodnotě 1,5 miliardy dolarů (přes 31 miliard korun) a 1000 tun zbraní či vojenského vybavení.

"Moji kolegové z Rakouska, Slovenska a Česka jsou nyní společně ve Stanycji Luhanské," oznámil před polednem SEČ Kuleba s odkazem na obec nacházející se na takzvané linii dotyku, která dělí ukrajinská vládní vojska od Ruskem podporovaných separatistů na Donbase.

Lipavský chce svou cestou vyjádřit solidaritu Ukrajině, který čelí ruskému tlaku, a podpořit její územní celistvost. Novinářům to řekl krátce před odletem z Prahy. "Letíme do Kyjeva a na východ Ukrajiny, abychom se na místě podívali, co zažívá země, na jejíchž hranicích se srocuje cizí armáda," uvedl Lipavský. "Jedeme vyjádřit solidaritu se zemí, která je pod velkým tlakem," dodal s tím, že Ukrajina se vydala evropskou a euroatlantickou cestou a je ji v tom zapotřebí podpořit.

"Dnes navštívíme východ země, konkrétně Stanycju Luhanskou - městečko na linii dotyku v Luhanské oblasti, abychom se seznámili se situací přímo na místě. Zítra (v úterý) bude naše návštěva pokračovat jednáními v Kyjevě," uvedl na svém facebookovém profilu Korčok, který zároveň oznámil, že společně se svými protějšky z Česka a Rakouska odlétá na palubě českého speciálu na návštěvu Ukrajiny. "V napjaté situaci je důležité projevit solidaritu s Ukrajinou, naším bezprostředním sousedem," dodal.

Obdobně se na twitteru vyjádřil Schallenberg, který mimo jiné napsal: "Ostatně, suverenita Ukrajiny je také záležitostí naší vlastní bezpečnosti."

Kuleba na dnešním setkání s novináři prohlásil, že velký počet návštěv západních diplomatů a delegací v Kyjevě působí jako faktor, který Rusko "zadržuje". "Intenzivní diplomacie nyní umožňuje udržet situaci (na rusko-ukrajinské hranici) pod kontrolou," citovala ho agentura TASS.

Do Kyjeva dnes míří také šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková, která bude jednat rovněž s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Kuleba s ní hodlá probrat otázku dodávek zbraní z Německa. Berlín vyjádřil Kyjevu podporu, ale dodávat zbraně Ukrajině, stejně jako jiným zemím, dlouhodobě odmítá, kvůli čemuž si vysloužil kritiku od Kyjeva i od některých členských zemí Severoatlantické aliance.

"Německo opakovaně a veřejně toto rozhodnutí vysvětlilo. My považujeme tato vysvětlení s ohledem na Ukrajinu jako nefér. Věříme, že existuje širší prostor pro to, aby mohlo Německo jednat. Musíme respektovat postoj státu, ale to neznamená, že bychom s tím neměli pracovat," citovala agentura Reuters šéfa ukrajinské diplomacie.

Kuleba zároveň konstatoval, že Ukrajině se v poslední době dostává větší politické, bezpečnostní a hospodářské podpory. "Její celkový objem v těchto týdnech a měsících přesáhl 1,5 miliardy dolarů a objem obranných zbraní a vojenského zařízení dodaného na Ukrajinu činí více než 1000 tun," oznámil ukrajinský ministr, podle něhož tato podpora posiluje pozici Ukrajiny u jednacího stolu.

Za současné klíčové téma mezinárodní politiky označil Kuleba zabránění ruskému vpádu na Ukrajinu. Uvedl, že v úterý přijede do Kyjeva francouzský prezident Emmanuel Macron, který se má dnes v Moskvě setkat s prezidentem Vladimirem Putinem.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků. Vyvolalo tím obavy Kyjeva i Západu, že se připravuje na vojenskou ofenzivu na Ukrajině. Moskva popírá, že by měla takové plány, a naopak tvrdí, že má obavy o vlastní bezpečnost. Od Spojených států a NATO žádá Rusko kromě jiného záruku, že aliance nepřijme za svého člena Ukrajinu, a nebude tak zvyšovat svoji přítomnost v ruské blízkosti. Česká vláda stejně jako NATO či Spojené státy tento požadavek odmítá.