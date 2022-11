Lipavský podpořil Tbilisi na cestě do EU, upozornil i na problémy

Tbilisi - Šéf gruzínské diplomacie Ilia Darčiašvili dnes vysoce ocenil českou podporu pro snahy Gruzie získat postavení kandidáta na vstup do Evropské unie. "Budoucnost Gruzie je v EU. Česko je velmi silný partner a sehrává důležitou roli pro integraci Gruzie do EU," řekl po jednání s českým ministrem zahraničí Janem Lipavským. Ocenil také roli Česka jako předsednické země unie v "otevření dveří do EU" i zavádění reforem v samé Gruzii.

Na červnovém summitu EU se Gruzii nepodařilo získat postavení kandidáta, na rozdíl od Ukrajiny a Moldavska. Od Gruzie unie požaduje, aby nejprve splnila 12 podmínek týkajících se například justičních reforem, zmírnění polarizace politické scény či zmenšení vlivu oligarchů na fungování země.

"Nezapomínáme na Gruzii," řekl Lipavský. Ujistil, že Praha bude dále podporovat snahy Gruzie získat postavení kandidáta do EU, současně ale zdůraznil, že splnění podmínek EU vyžaduje "efektivní reformy". Do budoucna je podle něj třeba hledět nejen s optimismem, ale i s novými nápady, a zaměřit se na překonání polarizace gruzínské politiky a budování a fungování demokratických institucí. V Tbilisi vyjádřil i znepokojení ohledně svobody médií.

Ministr Darčiašvili před novináři vyjádřil solidaritu s Ukrajinou, čelící od 24. února ruské invazi. Uvedl, že s Lipavským jednal také o situaci na "okupovaných územích", jak Tbilisi nazývá separatistické oblasti Abcházie a Jižní Osetie, ve kterých jsou rozmístěné ruské jednotky. "Oceňujeme Českou republiku, že vyjadřuje podporu územní celistvosti Gruzie a podporuje Gruzii na cestě do NATO," řekl gruzínský ministr.

Lipavský se následně na českém velvyslanectví setkal s předáky gruzínské opozice a zástupci nevládních organizací. Opoziční politici, například Chatija Dekanoidzeová, před českými novináři kritizovala vládu za přetrvávající závislost gruzínské ekonomiky na Rusku, za nepřipojení se k protiruským sankcím Západu i za nevypracování seznamu zboží, které by bylo zakázáno reexportovat z Gruzie do Ruska. Přes Gruzii také létají nákladní letadla s íránskými drony, které Rusko využívá ve válce proti Ukrajině, prohlásila.

Šéf české diplomacie se podíval na hranici se separatistickým regionem Jižní Osetie, který Gruzie vzhledem k ruské vojenské přítomnosti pokládá za okupované území, a před odletem do vlasti se setkal s předsedou vlády Iraklim Garibašvilim.

"Gruzie nemá svou územní celistvost zajištěnou," řekl Lipavský na dohled od základny ruských pohraničníků. "Toto je jedno ze symbolických míst, kde můžeme vidět na druhé straně formálně gruzínské území, ale reálně tam Gruzie nemůže vykonávat svou správu a je to pod kontrolou ruských jednotek a pohraniční stráže (ruské tajné služby) FSB," dodal ministr, který svou cestou na toto místo vyjádřil podporu svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie.

"Je to principiální otázka," řekl Lipavský českým novinářům. "Vlastně od rozpadu Sovětského svazu měla Gruzie tři válečné konflikty s Ruskou federací. To, co se dnes odehrává na Ukrajině, je vlastně jen pokračování toho, co Rusko neustále dělalo po rozpadu Sovětského svazu. I zde je podobný problém, kdy Rusko vytvořilo separatistická území, která ovlivňují domácí politickou situaci. Je to otázka principu a zachování územní celistvosti Gruzie," zdůraznil.

"Dlouhodobě se zasazujeme o to, aby Gruzie měla co nejblíže k EU a jednoho dne do unie vstoupila. Na druhou stranu Gruzie musí projít celou řadou reforem. Je tady velké úsilí a EU to neustále vyhodnocuje. Motivujeme je k tomu, aby tyto reformy gruzínská strana dělala," dodal.

Lipavský upozornil, že při jednáních vyjádřil i určité obavy a znepokojení ohledně lidských práv. "Gruzie má do určité míry co napravovat například z hlediska svobody médií anebo i toho, jakým způsobem je extrémně polarizovaná domácí politická debata," řekl.