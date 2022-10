Lipavský otevřel v Dauhá velvyslanectví, očekává se vznik ambasády v ČR

Dauhá - Český ministr zahraničí Jan Lipavský dnes v Kataru slavnostně otevřel nové velvyslanectví. Podtrhuje to podle něj rostoucí tendenci vzájemných vztahů. Ministr novinářům v Dauhá řekl, že za hlavní úkol považuje ekonomickou diplomacii. S katarskou stranou se zároveň diskutuje o vzniku ambasády v Praze.

"Je to významná záležitost. Česká republika neotevírá zastupitelské úřady, ambasády ve světě každý den," řekl Lipavský. Na otevření velvyslanectví se podle něj pracovalo dlouhé roky. "Je to moment, který podtrhuje rostoucí tendenci v česko-katarských vztazích," poznamenal.

Ministr věří, že také Katar otevře zastupitelský úřad v Praze. "Teď jsme ve fázi, že se o tom diskutuje. My plně podporujeme katarskou stranu, konkrétní termíny na druhou stranu není možné uvádět," řekl Lipavský na dotaz ČTK.

Podle prvního velvyslance v Kataru Petra Chalupeckého potenciál česko-katarských vztahů stále není nenaplněn, a to z hlediska politického i ekonomického. "Je tady spousta společných zájmů z hlediska mediační diplomacie, důrazu na multilateralismus, na pevnost mezinárodního práva, která je velice důležitá pro státy naší velikosti," řekl novinářům.

V hospodářské oblasti vidí Chalupecký společné zájmy v investicích, obchodu či energetice. Česko je podle velvyslance silné v obranném či farmaceutickém průmyslu. "Katařané mají velký zájem o alternativní způsoby zemědělství, například o hydroponii," uvedl také. Hydroponie je pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku.

České podniky jsou podle Chalupeckého také úspěšné v oblastech vesmírných technologií či biotechnologií. "Všechno jsou to věci, které se v rozvoji katarské i české ekonomiky kříží a překrývají. Proto přirozených oblastí spolupráce je celá řada," dodal velvyslanec.

Podle ministra Lipavského Katar představuje pro české společnosti významný trh, zároveň hledá investiční příležitosti všude po světě. Blízkovýchodní země také usiluje o zjednodušení vízové procedury do EU. "Dobré vztahy s Českou republikou samozřejmě znamenají, že my se o to můžeme také na úrovni Evropské unie zasazovat. A koneckonců to činíme," řekl český ministr.

Na začátku října navštívila Prahu katarská delegace, v jejímž čele stál emír Tamim bin Hamad Sání, který se sešel mimo jiné s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Petrem Fialou. Ministři obou zemí tehdy podepsali mezivládní dohodu o hospodářské, obchodní a technické spolupráci i prohlášení o vzájemné podpoře směřující k uzavření dvoustranné investiční dohody.

Emír tehdy Česko opustil předčasně. Podle ředitele hradní diplomacie Rudolfa Jindráka proto, že Brusel neodsouhlasil, aby se stal účastníkem tehdejšího neformálního summitu evropských zemí. Chalupecký tehdy ČTK řekl, že emír odletěl z Prahy spokojený.

"Rád bych rozptýlil ty informace nebo ty spekulace, které vyběhly," řekl k emírově cestě do Česka Lipavský. Jeho návštěva Kataru byla podle něj dlouhodobě plánována právě v souvislosti s otevřením ambasády. "To, že probíhá v relativně krátké době po návštěvě katarského emíra v Praze, ukazuje, jak ve skutečnosti vztahy jsou intenzivní," dodal.

Velvyslanec: Spolupráce ČR s Katarem v energetice možná ve střednědobém horizontu

Spolupráce České republiky s Katarem v energetice je možná spíše ve střednědobém horizontu než v krátkodobém. Nutné je sladit načasování, cenu a množství, řekl novinářům v Dauhá český velvyslanec v Kataru Petr Chalupecký.

Premiér Petr Fiala po nedávném jednání s katarským emírem Tamimem bin Hamadem Sáním v Praze uvedl, že Česko je pro Katar jedním z preferovaných partnerů v rámci těžby zemního plynu v Severním poli. Jde o obří podmořské pole zasahující do íránských vod. Katar disponuje třetími největšími zásobami zemního plynu na světě a je jeho největším exportérem.

Podle Chalupeckého je možná spolupráce spíše ve střednědobém než krátkodobém horizontu. "Vždy je to o souhře několika parametrů, je to načasování, cena, množství," řekl velvyslanec. V tuto chvíli takové "střetnutí os" podle něj neexistuje, neboť Katařané jsou zvyklí dodávat plyn na základě dlouhodobých kontraktů.

"K tomu, aby se mohly navázat další dlouhodobé kontrakty, bude potřeba poměrně masivních investic do celé plynové infrastruktury," uvedl Chalupecký. Hovořil o investicích do těžby či přepravní infrastruktury. "To si žádá jisté investice zdrojové, ale i časové. Nelze všechno udělat hned," dodal.

Navázání užší spolupráce podle Chalupeckého může trvat jednotky let, pokud bude zájem z české strany. "Česká ambasáda může udělat maximálně to, že zprostředkuje poptávajícího s nabízejícím do té míry, že oběma bude vyhovovat cílové načasování, objem a cena," uvedl.

Katařané jsou podle něj velmi dobří obchodní partneři. "Mají svou vizi a jsou solidní v dodržování svých obchodních závazků," řekl.

Katar je v hledáčku nejen Česka, ale také dalších evropských odběratelů jako potenciální zdroj zemního plynu a energetických surovin při snaze o diverzifikaci. Její potřeba vyvstala mimo jiné v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. "Katar je zcela přirozeně jedním z potenciálních partnerů," dodal Chalupecký.