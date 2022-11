Lipavský odmítl, že by vláda odvolávala velvyslance v Rusku Pivoňku

Praha - Vláda nedovolává současného velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňku a ani post velvyslance neruší. Ve vyjádření pro ČTK to uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Reagoval tak na informace serveru Seznam Zprávy, který dnes napsal, že Pivoňka by měl v dohledné době v Rusku skončit a nahradit by jej měl diplomat Jiří Čistecký, ne však jako velvyslanec. Čistecký je aktuálně generálním konzulem České republiky v Istanbulu.

Server napsal, že kabinet nyní řeší to, jak nově nastavit vztahy s Ruskem. Pokud by Česko v době války na Ukrajině vyslalo do Moskvy nového plnohodnotného velvyslance, muselo by Rusko požádat o souhlas a velvyslanec by zároveň musel pověřovací listiny slavnostně předat prezidentu Vladimiru Putinovi. Seznam Zprávy uvedly, že je možné, že Čistecký by v Moskvě výhledově působil jako chargé d'affaires.

"Popírám spekulace Seznam Zpráv, že by česká vláda odvolávala současného velvyslance v Moskvě, či dokonce rušila post velvyslance v Rusku. Je to nesmysl. Velvyslanci působí na místě vyslání do momentu svého odvolání vládou a následného ukončení vyslání. Stejně tomu bude i v případě pana velvyslance Pivoňky," uvedl šéf české diplomacie.

Pivoňka je velvyslancem v Rusku od roku 2018, předtím čtyři roky stejný post zastával v Ázerbájdžánu. V letech 2006 až 2011 působil jako zástupce velvyslance v Kyjevě, zhruba rok také jako chargé d'affaires.

Čistecký pracuje na ministerstvu zahraničí od konce roku 1994. Byl mimo jiné ředitelem odboru států střední Evropy či tajemníkem pro analytickou činnost v kabinetu ministra zahraničí v letech 2014 až 2018. Dříve působil jako zástupce velvyslance ve Vídni, generálním konzulem v Istanbulu je od roku 2019.

Ruská diplomatická mise v Praze i české zastoupení v Moskvě se výrazně snížily po loňském zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb.

Počet ruských diplomatů v ČR byl dále snížen i po únorové ruské invazi na Ukrajinu. Na ruském velvyslanectví v Praze aktuálně působí šest diplomatů. Česko také odebralo Rusku souhlas s provozem konzulátů v Brně a Karlových Varech. Uzavřelo též své konzuláty v Petrohradu a Jekatěrinburgu a dočasně uzavřen je Český dům v Moskvě.