Lipavský ocenil přístup Jordánska k uprchlíkům, očekává rozšíření spolupráce

Praha - Příští rok by se měly uskutečnit kroky pro rozšíření spolupráce České republiky a Jordánska v energetice, zdravotnictví či obranném průmyslu. Po dnešním jednání s jordánským ministrem zahraničí Ajmánem Safádím to řekl šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Ocenil také přístup země k velkému počtu uprchlíků, kteří do země prchají před válečnými konflikty. Česko podle něj Jordánsko podporuje i prakticky.

Fotogalerie

Obrat vzájemného obchodu podle Lipavského loni činil zhruba 22 miliard korun. Pro české společnosti je jordánský trh zajímavým a rozvíjejícím se trhem, míní. Kroky k výraznější podpoře a spolupráci by podle něj měly nastat příští rok. Safádí hovořil také o společných příležitostech například v obnovitelných zdrojích energie, ekologii či ve vodním hospodářství.

Lipavský také ocenil jordánský přístup k uprchlíkům, v zemi je velké množství utečenců ze Sýrie či z Palestiny. Lipavský uvedl, že od roku 2015 se v projektu MEDEVAC uskutečnilo 59 lékařských misí do Jordánska, kde čeští lékaři pomohli léčit přes 3000 pacientů včetně velmi komplikovaných operací. Česko také pomohlo vybavit jednotku intenzivní péče či porodnické oddělení univerzitní nemocnice v Irbidu.

Podle Safádího je řešením izraelsko-palestinského konfliktu vznik dvou států, což je také pozice Evropské unie. Jordánský ministr poznamenal, že jeho země je náporem uprchlíků postižena v regionu nejvíce, proto žádá Česko i Evropskou unii, aby se na řešení situace podílely. Podle Safádího je důležité, aby utečenci měli možnost žít normální život v bezpečí.

Ministři dále hovořili o českém předsednictví v Radě EU, o ruské agresi vůči Ukrajině, potravinové a energetické bezpečnosti či spolupráci v obranném sektoru. Jako výbornou popsal Lipavský spolupráci například při výcviku příslušníků jordánských ozbrojených sil v ČR. "V rámci projektu NATO se hlásíme k našemu podílu na vybudování výcvikového centra a ubytovacích kapacit pro příslušnice jordánské armády," doplnil ministr.

Lipavský vyzval ke zdrženlivosti v souvislosti s napětím mezi Tureckem a Sýrií

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v souvislosti s napětím mezi Tureckem a Sýrií vyzval ke zdrženlivosti ohledně jakéhokoli násilí nebo případné eskalace situace. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání s jordánským protějškem Ajmánem Safádím.

Turecko v posledních dnech v severní Sýrii zaútočilo na stovky cílů v odvetě za bombový útok v Istanbulu, při němž 13. listopadu zemřelo šest lidí a přes 80 jich bylo zraněno. Ankara z útoku viní kurdské separatisty sídlící v severní Sýrii. Syrské demokratické síly (SDF), ve kterých jsou kurdské milice většinově zastoupeny a které mají podporu USA, jakýkoliv podíl na útoku odmítají.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí řekl, že nevylučuje ani pozemní ofenzivu proti kurdským milicím v Sýrii. Spojené státy i Rusko ale Ankaru vyzvaly ke zdrženlivosti, neměla by podle nich destabilizovat situaci v Sýrii a zvyšovat napětí.

"My také vyzýváme ke zdrženlivosti před jakýmkoli násilím nebo případnou eskalací situace na severu Sýrie," řekl Lipavský. Hrozí podle něj další vojenské akce, což sleduje s velkým znepokojením. "Stejně tak se obáváme jakýchkoli kroků, které by mohly vést ke zhoršení humanitární situace v oblasti, případně dalšího porušování lidských práv," doplnil šéf české diplomacie.

Otázku, zda bude nějakým způsobem situaci řešit Evropská unie, považuje za předčasnou. "Připojuji se k tomu, aby všechny strany postupovaly rozvážně a zdrženlivě," dodal Lipavský.