Lipavský nechce nabourávat dohodu o úsporách, MZV ale moc prostor nemá

Praha - Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) nechce nabourávat koaliční dohodu ohledně konsolidačního balíčku. Ministerstvo ale nemá příliš prostoru pro úspory, řekl dnes novinářům mluvčí úřadu Daniel Drake. Úřad by například mohl zrušit velvyslanectví v nějaké zemi, agenda by se ale v takovém případě musela přesunout na zastupitelský úřad jiný, což by úspory nepřineslo.

Ministerstvo zahraničí v připomínkách ke konsolidačnímu balíčku mimo jiné upozornilo na to, že plánované snížení peněz na platy ve státní sféře o dvě procenta nemůže být uplatněno obecně. Česká diplomacie míní, že navrhovaná opatření budou mít zásadní vliv na už podfinancované platové oblasti v resortu, a tím zasáhnou do chodu ministerstva a plnění jeho úkolů. Ministerstvo financí považuje snížení objemu peněz za důležité, neboť položka tvoří poměrně velký pravidelný výdaj státního rozpočtu, zhruba 250 miliard korun. Ministerstva a další instituce mohly připomínky k vládnímu úspornému balíčku podávat do pondělní půlnoci.

Česká diplomacie má také problém se snížením užších provozních výdajů o pět procent. Postihlo by to podle resortu mimo jiné zastupitelské úřady, jejich funkčnost, rámce poskytovaných služeb a diplomatické aktivity, ale i udržení jejich stávající sítě a její rozvoj.

Lipavský podle mluvčího nechce nabourávat dohodu na balíčku. "Naše připomínky se týkají toho, že čtyři pětiny našich provozních výdajů jsou fixní náklady, tudíž nemáme úplně prostor pro úspory. Mohli bychom zrušit nějakou ambasádu, ale to neznamená, že se agenda ruší. Musí se přesunout na jinou ambasádu," poznamenal Drake.

Uvedl, že například před 13 lety se zavřelo několik velvyslanectví a generálních konzulátů, mimo jiné konzulát v Bombaji. Poptávka českých, ale i místních podnikatelů a turistických center byla taková, že se nyní generální konzulát obnovuje, sdělil Drake.

"Není to tak, že bychom vytvářeli nějaké zbytečné byrokratické úkony. Reagujeme na geopolitiku a na všechno, co se děje ve světě," poznamenal mluvčí. Pokud je v českém zájmu a v zájmu přísunu dalších peněz do rozpočtu otevřít zastupitelský úřad, tak k tomu ministerstvo zahraničí přistupuje, doplnil.

Vláda chce konsolidačním balíčkem snížit deficit státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy korun. Loni skončil státní rozpočet ve schodku 360,4 miliardy korun. Pro letošek vláda schválila rozpočet s deficitem 295 miliard, ke konci dubna schodek činil 200 miliard.