Lipavský navštívil zničené ukrajinské město Irpiň a základnu Hostomel

Hostomel/Irpiň - Při své cestě na Ukrajinu dnes český ministr zahraničí Jan Lipavský navštívil město Irpiň a leteckou základnu Hostomel, kde měl mimo jiné možnost prohlédnout si zničený letoun An-225 Mrija. Obě místa byla na počátku ruské invaze dějištěm prudkých bojů, při nichž se ruská vojska snažila probít do ukrajinského hlavního města Kyjeva.

Ruští vojáci první den invaze 24. února podnikli výsadek na základnu Hostomel, který měl zabezpečit rychlý nástup vojsk určených k obsazení Kyjeva. Tento plán však překazily ukrajinské speciální jednotky, které Rusy odrazily a v kritický okamžik války tak zpomalily ruský postup na hlavní město.

Lipavský si spolu s rakouským kolegou Alexanderem Schallenbergem prohlédl základnu, která utrpěla značné škody. Stopy bojů jsou stále patrné na každém kroku, včetně rozbitých oken, ohořelých či pobořených zdí domů a všudypřítomných sutin. V přísně střežené části areálu je vidět zničený největší nákladní letoun světa Antonov An-225 Mrija.

Po odchodu ruských vojáků z Kyjevské oblasti a po nálezu stovek těl ukrajinských civilistů se Irpiň spolu s městy Borodjanka a Buča stala symbolem válečných zločinů, z nichž Ukrajina viní Rusko. Moskva tato obvinění popírá.

"Ty pocity jsou strašné, vidět to naživo," řekl novinářům Lipavský. Podle starosty města Oleksandra Markušyna, který ho doprovázel, je polovina budov ve dříve stotisícovém městě zničená nebo poškozená. Na 75.000 obyvatel se po předchozí takřka úplné evakuaci do Irpině vrátilo. Podle starosty je nyní nejdůležitější stihnout do zimy základní opravy, především zničených střech a oken.

Lipavský a Schallenberg dorazili do Kyjeva dnes ráno. Na programu mají jednání se svým ukrajinským protějškem Dmytro Kulebou, přijmout by je měl také prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Rusko se snaží zničit suverenitu a územní celistvost Ukrajiny," řekl Lipavský novinářům při cestě vlakem do Kyjeva. Ukrajinským činitelům včetně svého protějšku Dmytro Kuleby hodlá v této souvislosti potvrdit pokračující politickou, humanitární a vojenskou podporu ze strany České republiky.

Spolu s Lipavským a Schallenbergem měl do Kyjeva přicestovat také jejich slovenský kolega Ivan Korčok, který ale svou účast na poslední chvíli zrušil kvůli covidu-19. V takzvaném slavkovském formátu (S3) trojice ministrů navštívila Ukrajinu začátkem února, jen dva týdny před zahájením ruské invaze. Spolu byli také v dubnu v Moldavsku.

Ukrajině, která v červnu získala status kandidáta členství v Evropské unii, chce Česko pomoci v jejím integračním procesu, řekl Lipavský. Tématem jednání podle něj bude i poválečná obnova Ukrajiny, která je jednou z priorit nynějšího českého předsednictví v EU. "V první řadě je ale potřeba, aby Ukrajina zvítězila, aby se zastavila ruská agrese," míní.

Lipavský dále uvedl, že nejede na Ukrajinu s nabídkou konkrétní nové pomoci, neboť ČR podle něj pomáhá dlouhodobě. Odmítl také, že by Česko nemuselo být s ohledem na tenčící se armádní zásoby schopno do budoucna zachovat současnou úroveň vojenské podpory. "Je naším rozhodnutím, že Ukrajina nesmí padnout," dodal s tím, že pro odražení ruského útoku musí i Česko učinit "vše, co je v našich silách".

Schallenberg vnímá cestu do Kyjeva jako "středoevropský signál solidarity" s Ukrajinou napadené Ruskem. "Nenecháme vás ve štychu," řekl rakouský ministr novinářům na adresu ukrajinských představitelů. Na Ukrajině podle něj jde o obranu světového řádu založeného na pravidlech, v opačném případě se svět začne řídit "zákonem džungle".

Od začátku ruské invaze 24. února navštívil Ukrajinu z vrcholných českých představitelů v polovině března premiér Petr Fiala, o měsíc později ho následoval předseda Senátu Miloš Vystrčil.

ČR přesvědčuje partnery o nutnosti větší pomoci Ukrajině, řekl Lipavský v Kyjevě Česká republika přesvědčuje své partnery, aby co více podporovali Ukrajinu, která se od února brání ruské ozbrojené agresi. Novinářům to v Kyjevě řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský po setkání se svým ukrajinským protějškem Dmytro Kulebou. Podle toho je pomoc Ukrajině ve vlastním zájmu Evropy. Účastníci dnešního kyjevského jednání se shodli, že Ukrajina musí válku s Ruskem vyhrát a také, že musí zvítězit demokratický řád. "Tvrdě každý den pracuji na tom, abych přesvědčil naše partnery, že mají pomáhat Ukrajině co nejvíce," prohlásil Lipavský a připomněl, že Česko patří v Evropě ohledně pomoci Ukrajině mezi lídry. "Vysvětluji partnerům každý den, že žádná agrese nemůže být zastavena usmiřováním," dodal český ministr zahraničí. "Podpora Ukrajiny není charita, ale pragmatické rozhodnutí," zdůraznil Kuleba, podle kterého je vítězství Ukrajiny ve vlastním zájmu evropských zemí. Podle Lipavského západní země podcenily "ruské agresivní záměry" tím, že dlouho nechtěly vidět pravou povahu režimu prezidenta Vladimira Putina. "Ukazujete nám, že stojí za to bojovat za hodnoty, v něž věříte. My na Západě na to někdy máme sklon zapomínat," dodal směrem ke Kulebovi. Lipavský přijel do Kyjeva s rakouským kolegou Alexanderem Schallenbergem, kvůli covidu-19 naopak na poslední chvíli cestu zrušil slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok. V tomto takzvaném slavkovském formátu trojice ministrů zahraničí navštívila Ukrajinu naposledy začátkem února, jen dva týdny před zahájením ruské invaze. Spolu byli také v dubnu v Moldavsku. Jedním z témat, které Lipavský se Schallenbergem probírali odpoledním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, byla evropská reakce na možnou anexi Ruskem okupovaných území na Ukrajině. "Je potřeba si uvědomit, že se to může stát, a mít připravenou silnou společnou evropskou reakci," míní Lipavský. Zelenskému ministr zahraničí slíbil, že Praha "udělá maximum" pro evropskou integraci Ukrajiny. Poděkoval mu také za "z českého pohledu velmi kvalitní práci" končícího ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebyjnise. Česko poskytuje kromě politické také humanitární a vojenskou pomoc Ukrajině, které dodalo řadu těžkých zbraní. Patří rovněž mezi země, které v přepočtu na obyvatele přijaly nejvíce ukrajinských uprchlíků. Lipavský při cestě do Kyjeva uvedl, že chce, aby ČR využila svého půlročního předsednictví v Evropské unii a co nejvíce vnesla do evropského veřejného prostoru téma poválečné rekonstrukce Ukrajiny. Praha chce být také silným přímluvcem Kyjeva v jeho aspiracích stát se členem EU. Česko a Ukrajina podle Lipavského zahájily jednání na společném memorandu, které by mělo zahrnovat veškeré dosavadní bilaterální aktivity a spolupráci obou zemí. Bližší informace by měly být zveřejněny v blízké době, dodal Kuleba.