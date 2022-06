Lipavský: MZV se převozem těla zabitého Čecha v Donbasu zabývá, víc nekomentuje

Praha - Ministerstvo zahraničí se intenzivně zabývá situací s převozem těla Čecha zabitého v Donbasu. ČTK a televizi CNN Prima News to dnes řekl ministr Jan Lipavský (Piráti). Úřad věc řeší jako standardní konzulární případ, více ji komentovat nechce. Muž přišel o život v pátek v bojích s ruskou armádou. Podle dostupných informací byl prvním zabitým z českých dobrovolníků, kteří se připojili k ukrajinským ozbrojeným silám.

"K této záležitosti nemohu říct nic více, než že ministerstvo se tím intenzivně zabývá. Řešíme to jako standardní konzulární případ. Jsme v kontaktu se všemi, kteří jsou v té věci relevantní, a s rodinou. Více to komentovat nemohu," uvedl šéf české diplomacie. Tělo zemřelého mělo být v neděli převezeno do Charkovské oblasti.

Obětí byl podle informací ze sociálních sítí muž z Třebíče. Česká televize uvedla, že zemřel po zásahu minometným granátem, na Ukrajině působil několik měsíců. Ruská tisková agentura TASS v sobotu napsala, že Rusové zničili shromaždiště "zahraničních žoldnéřů“ u Charkova.

Podle informací Hradu z 11. května povolil prezident Miloš Zeman vstup do ukrajinských ozbrojených sil 103 Čechům. Dalším dvěma stovkám žádostí nevyhověla. Premiér Petr Fiala (ODS) se na začátku března se Zemanem dohodl na tom, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí.

Čeští dobrovolníci se do bojů na Ukrajině, která čelí ruské agresi od 24. února, zapojili zřejmě měsíc po vypuknutí konfliktu. Koncem března se objevily snímky, které některé z nich zachytily v Irpini u Kyjeva.

V květnu bylo v hromadném hrobě u Kyjeva nalezeno tělo českého občana, řidiče kamionu, který na Ukrajině pomáhal jako dobrovolník. Zřejmě zahynul v březnu, když se stal v autě terčem ruské střelby.