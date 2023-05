Lipavský jednal se svým saúdskoarabským protějškem, tématem byla i Ukrajina

Rijád - Saúdská Arábie si přeje mír na Ukrajině, ovšem v souvislosti se současnou ruskou agresí zastává neutrální postoj. Po dnešním jednání se svým saúdskoarabským protějškem princem Fajsalem bin Farhánem Saúdem to řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský. Uvedl také, v Rijádu jasně hovořil o tom, co znamená "ruský imperialismus". Kromě dopadů ruské války na Ukrajině šéfové obou diplomacií diskutovali i o regionální a globální bezpečnosti a o bilaterálních vztazích. Mezi čtyřma očima hovořili rovněž o postavení žen v souvislosti se sociálními reformami, kterými království prochází.

Lipavský českým novinářům po setkání se saúdskoarabským ministrem zahraničí řekl, že jednání bylo bohaté. "Zmínil jsem, co znamená ruská agrese proti Ukrajině, ať už migrační dopady, tak globální důsledky," poznamenal Lipavský. Saúdská Arábie podle něj chce, aby na Ukrajině zavládl mír, ačkoliv k válce zastává neutrální a distancovaný postoj. "Zprávu o tom, co znamená ruský imperialismus, jsem předal jasně," řekl Lipavský.

Na dotaz ČTK, zda ministři hovořili také o reformách a postavení žen v Saúdské Arábii, ministr odpověděl, že i to bylo tématem krátkého setkání mezi čtyřma očima. Dodal, že v Saúdské Arábii je na vlastní oči vidět, jak se společnost hodně mění. Zároveň podotkl, že "úkolem ministra zahraničních věcí není jezdit do jiných zemí a tam nějakým způsobem pojmenovávat, co by si představoval". "Koneckonců k tomu existují různé strukturované dialogy, například na úrovni Rady OSN pro lidská práva," dodal.

Chodit do práce bylo pro Saúdské Arabky ještě před několika lety nepředstavitelné. Království a jeho korunní princ Muhammad bin Salmán prosazují reformy; země je ovšem stále kritizována za nedodržování lidských práv. V rámci reforem mohou ženy v Saúdské Arábii od roku 2018 řídit auta, následně jim také byla otevřena možnost hlásit se do armády. Uvolnila se rovněž pravidla oblékání a nezahalené ženy již nejsou pronásledovány mravnostní policií.

Dnešní jednání ministrů se týkalo také energetické bezpečnosti, ačkoli nepadly konkrétní závazky. Lipavský zdůraznil dopady ruské agrese na Ukrajině na trh s energiemi. "Saudská Arábie je významným dodavatelem energií. Uvědomují si, jak se proměňuje evropská spotřeba a náš důraz na obnovitelné zdroje energie. Chtějí v tom hrát významnou roli," poznamenal český ministr.