Lipavský jednal s gruzínským ministrem zahraničí a také s opozicí

Tbilisi - Šéf gruzínské diplomacie Ilia Darčiašvili dnes vysoce ocenil českou podporu pro snahy Gruzie získat postavení kandidáta na vstup do Evropské unie. "Budoucnost Gruzie je v EU. Česko je velmi silný partner a sehrává důležitou roli pro integraci Gruzie do EU," řekl po jednání s českým ministrem zahraničí Janem Lipavským. Ocenil také roli Česka jako předsednické země unie pro "otevření dveří do EU" i zavádění reforem v samé Gruzii.

Na červnovém summitu EU se Gruzii nepodařilo získat postavení kandidáta, na rozdíl od Ukrajiny a Moldavska. Od Gruzie unie požaduje, aby nejprve splnila 12 podmínek týkajících se například justičních reforem, zmírnění polarizace politické scény či zmenšení vlivu oligarchů na fungování země.

"Nezapomínáme na Gruzii," řekl Lipavský. Ujistil, že Praha bude dále podporovat snahy Gruzie získat postavení kandidáta do EU, současně ale zdůraznil, že splnění podmínek EU vyžaduje "efektivní reformy". Do budoucna je podle něj třeba hledět nejen s optimismem, ale i s novými nápady, a zaměřit se na překonání polarizace gruzínské politiky a budování a fungování demokratických institucí.

Ministr Darčiašvili před novináři vyjádřil solidaritu s Ukrajinou, čelící od 24. února ruské invazi. Uvedl, že s Lipavským jednal také o situaci na "okupovaných územích", jak Tbilisi nazývá separatistické oblasti Abcházie a Jižní Osetie, ve kterých jsou rozmístěné ruské jednotky. "Oceňujeme Českou republiku, že vyjadřuje podporu územní celistvosti Gruzie a podporuje Gruzii na cestě do NATO," řekl gruzínský ministr.

Lipavský se následně na českém velvyslanectví setkal s předáky gruzínské opozice a zástupci nevládních organizací. Opoziční politici, například Chatija Dekanoidzeová, před českými novináři kritizovala vládu za přetrvávající závislost gruzínské ekonomiky na Rusku, za nepřipojení se k protiruským sankcím Západu i za nevypracování seznamu zboží, které by bylo zakázáno reexportovat z Gruzie do Ruska. Přes Gruzii také létají nákladní letadla s íránskými drony, které Rusko využívá ve válce proti Ukrajině, prohlásila.