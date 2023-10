Lipavský: Je třeba zajistit, aby pomoc Gaze nebyla využita k dalším útokům

Lucemburk - Je potřeba zajistit, aby humanitární pomoc Pásmu Gazy nebyla využita k dalším útokům proti Izraeli. Po jednání unijních ministrů zahraničí to dnes českým novinářům v Lucemburku řekl ministr Jan Lipavský. Jak dodal, Česká republika i několik dalších států na jednání opětovně zdůraznily, že stojí za Izraelem a jeho právem na sebeobranu.

Během dnešní debaty zazněla podle Lipavského pestrá paleta názorů. Nikdo podle něj nezpochybňuje potřebu doručit do Pásma Gazy humanitární pomoc, nicméně jak to logisticky vyřešit, není jednoduché. "Další otázkou je, jakým způsobem pomoc doručit, abychom věděli, že tím nepodporujeme další útoky proti Izraeli," řekl český ministr.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který dnešnímu zasedání v Lucemburku předsedal, ještě před jednáním uvedl, že okamžitou prioritou blízkovýchodního konfliktu je z pohledu Evropské unie právě doručení humanitární pomoci obyvatelům Pásma Gazy ostřelovaného Izraelem. Zmínil rovněž, že podle něj by věci pomohlo vyhlášení humanitárního příměří.

Otázka příměří ale podle Lipavského opět není jednoduchá. "Kladu si otázku, jakým způsobem bude to příměří s teroristickou organizací Hamás domluveno tak, aby byly vyřešeny humanitární otázky, když víme, že civilní obyvatelstvo je běžně využíváno jako živý štít," uvedl šéf české diplomacie. "Je tam hodně otazníků a je potřeba v té debatě pokračovat," dodal. Je podle něj potřeba diskutovat rovněž o budoucím uspořádání oblasti i o tom, co by mohlo přijít za správu Gazy poté, co bude Hamás odstraněn.

Druhým velkým tématem dnešního jednání byla ruská agrese proti Ukrajině. Český ministr v této souvislosti zdůraznil, že je klíčové stále si připomínat, za co Ukrajina bojuje. "Samozřejmě také pracujeme na tom, aby se odblokovala osmá tranše Evropského mírového nástroje, a probíhají práce i na vytvoření dvanáctého balíku sankcí," uvedl Lipavský.

Uvolnění další vojenské pomoci poskytované Ukrajině v rámci takzvaného Evropského mírového nástroje (EPF) zatím blokuje Maďarsko. "Mám informace, že tam nějaké posuny probíhají, ale stále nezaznělo, že by byl tento balík uvolněn," řekl k tomu šéf české diplomacie. Josep Borrell mezitím na začátku října oznámil, že navrhne pro Ukrajinu ještě další finance právě z Evropského mírového nástroje. Mělo by jít až o pět miliard eur (přes 123 miliard korun) pro příští rok.

V diplomatických kruzích se v uplynulých dnech řešilo i setkání maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentem Vladimirem Putinem z minulého týdne. Toto téma se podle Lipavského na dnešní schůzce nijak neprobíralo. "Jen kolega z jedné baltské země se domáhal vysvětlení, ale bylo mu poměrně stručně odpovězeno, že se jedná o maďarskou národní politiku, a tím byla otázka uzavřena," řekl český ministr. "Je volba každého státníka, s kým chce být viděn a s kým se schází. Já myslím, že jsem opakovaně říkal, že bych uvítal jasnější a rétoricky jinak artikulovanou pozici Maďarska vůči invazi na Ukrajině," uzavřel Lipavský.