Lipavský hovořil telefonicky s Kulebou, mimo jiné o sankcích proti Rusku

Praha - Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) telefonicky hovořil se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou. Mluvili mimo jiné o sedmém balíku sankcí Evropské unie proti Rusku nebo o možnostech posílení bilaterální spolupráce. Kuleba to uvedl na twitteru. Lipavský na téže sociální síti uvedl, že Kulebu pozval na srpnové zasedání ministrů zahraničí zemí EU a na Fórum pro Ukrajinu v České republice.

Lipavský svému protějšku potvrdil, že Česko podporuje suverenitu a územní celistvost Ukrajiny a také její evropské aspirace. "Pozval jsem také Dmytra Kulebu na srpnové zasedání ministrů zahraničí (Gymnich) a Fórum pro Ukrajinu v ČR," dodal. Šéfové evropských diplomacií by se v Praze měli sejít 30. a 31. srpna.

EU na začátku června schválila šestý balík sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu, jehož součástí je zákaz dovozu většiny ruské ropy od přelomu roku. Z embarga bude dočasně vyřazena přeprava ropy ropovodem Družba zásobujícím Česko, Slovensko a Maďarsko. Česko bude na rozdíl od ostatních zemí moci také až do prosince příštího roku dovážet produkty z ruské ropy z rafinerií v jiných zemích EU.

Evropský blok zároveň vyloučil z mezinárodního platebního systému SWIFT tři ruské banky, včetně největší Sberbank. Třem ruským televizím šířícím válečnou propagandu Kremlu zakázal vysílat v EU. Ke schválení dalšího, sedmého balíku sankcí, vyzval na začátku června také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videoprojevu k účastníkům konference Globsec v Bratislavě.

"Jsem vděčný za to, že integrace Ukrajiny do Evropské unie je jednou z priorit nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU," poznamenal také Kuleba. Lipavský nedávno po jednání s moldavským protějškem Nicolaem Popeskem uvedl, že evropská perspektiva Ukrajiny, Moldavska a Gruzie v prioritách figuruje velmi vysoko.

Ukrajina požádala o členství v EU krátce poté, co na ni 24. února zaútočila ruská vojska. Žádost nyní zkoumá Evropská komise. Pokud získá Ukrajina souhlas všech členských států, obdrží postavení kandidátské země. Poté následují rozhovory, které běžně trvají několik let. O vstupu země do EU pak znovu musí jednomyslně rozhodnout všechny členské státy.