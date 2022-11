Lipavský: Gruzie musí pro zisk statusu kandidáta vstupu do EU provádět reformy

Praha - Gruzie musí pracovat na splnění 12 podmínek a provádět vnitřní reformy, aby získala status kandidáta pro vstup do Evropské unie. Novinářům to dnes před odletem do Tbilisi řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Česko podle něj evropské aspirace Gruzie plně podporuje. Šéf české diplomacie se také gruzínské straně bude snažit vysvětlit důvody, které vedly EU a Západ k uvalení sankcí na Rusko po jeho invazi na Ukrajinu.

Na červnovém summitu EU nezískala Gruzie postavení kandidátské země, na rozdíl od Ukrajiny a Moldavska, ale jen příslib, že postavení kandidáta dostane, pokud splní podmínky sedmadvacítky. Česko toto pololetí unii předsedá.

"Aby se tak stalo, Gruzii čeká určitá cesta. Mají 12 podmínek, které dala Evropská unie. Musí na tom pracovat a provádět vnitřní reformy. To je do určité míry komplikované vypjatou vnitropolitickou situací, nicméně Gruzie a Gruzínci mají plný nárok na své evropské aspirace," řekl Lipavský. Podmínkami jsou podle něj typicky záležitosti reformy práva či naplňování protikorupčních opatření.

"To, co já gruzínské straně zdůrazňuji, je, že je potřeba mít férové politické procesy a dbát na to, aby celkové směřování Gruzie bylo proevropské a transatlantické," doplnil šéf diplomacie.

V Gruzii se setká se svým protějškem Iljou Darčiašvilim a s předsedou vlády Iraklim Garibašvilim, s nímž chce probrat zejména ekonomické otázky. Česko je podle Lipavského třetím nejvýznamnějším zahraničním investorem v Gruzii, země je také významná z hlediska české rozvojové pomoci.

Gruzie se dosud nepřipojila k sankcím proti Rusku. "Jsou tam silné ekonomické vazby a obava z toho, že v regionu by to nemuseli dostatečně silně ustát," vysvětlil Lipavský. Zemi je podle něj nutné neklást ultimátní požadavky, ale vysvětlovat důvody, proč k postihům přistoupily EU a západní společenství.

"Je potřeba s těmito zeměmi mluvit. Gruzie vyjadřuje celou řadu bezpečnostních obav, na druhou stranu Rusko není populární v Gruzii. To znamená, že je potřeba s nimi hovořit, hledat cesty, zvedat témata," doplnil ministr.