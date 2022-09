Lipavský doufá v brzké nalezení politické shody na zrušení víz pro Kosovo

Priština - Český ministr zahraničí Jan Lipavský doufá, že za českého předsednictví v Radě EU se podaří v bloku nalézt politickou shodu na zrušení víz pro kosovské občany. Řekl to na tiskové konferenci v Prištině po jednání s prvním místopředsedou kosovské vlády Besnikem Bislimim. České předsednictví také podle Lipavského považuje za jednu z priorit co největší posun unijního integračního procesu zemí západního Balkánu.

Předpokladem pro vízovou liberalizaci je podle šéfa české diplomacie splnění velkého množství i velmi technických podmínek. Evropská komise už ale opakovaně potvrdila, že Kosovo všechny stanovené požadavky splnilo. Nyní komise dokončuje takzvanou technickou aktualizaci zprávy o připravenosti Kosova na uvolnění vízové politiky.

České předsednictví podle Lipavského tuto liberalizaci plně podporuje a bude se snažit dosáhnout pokroku na podzim. K věci se konají jednání, pracovní skupina Evropské rady by se měla setkat 13. října v Bruselu. "Je to proces, který se skládá z technických aspektů a politických rozhodnutí," řekl Lipavský. Je podle něj obtížné určit přesné datum, kdy by víza mohla být zrušena.

Šéf české diplomacie poté nazval nespravedlností to, že kosovští občané musejí žádat o běžná turistická víza, i když je Kosovo velmi blízké EU. Země má s blokem sladěnou zahraniční a bezpečnostní politiku, míní. "V zemích EU navíc žije více Kosovanů než v Kosovu samotném, takže pro ně je důležité mít možnost cestovat," dodal. Vzhledem ke spolupráci na policejních nebo migračních otázkách by podle Lipavského nešlo o bezpečnostní riziko.

Ke schválení vízové liberalizace je zapotřebí kvalifikované většiny, pro se tedy musí vyslovit nejméně 15 členských zemí EU, které zároveň dohromady reprezentují 65 procent unijních občanů. Výhrady vyjadřovaly v minulosti zejména Nizozemsko a Francie.

Právě s nizozemským ministrem zahraničí Wopkem Hoekstrou Lipavský o věci hovořil a šéf nizozemské diplomacie podle něj navrhl, aby se EU vrátila k technickým záležitostem. Později novinářům Lipavský řekl, že se zdá, že žádná země už nemá tak výrazné výhrady. "Je možné, že ještě nějaká diskuse proběhne, ale vidíme světlo na konci tunelu," uvedl.

Zástupci kosovské vlády, mimo jiné ministryně zahraničí či ministr spravedlnosti, se podle Bislimiho posledních 18 měsíců snažili vyjednávat se skeptickými zeměmi. Vízová liberalizace je podle vicepremiéra důležitá nejen symbolicky, ale též ekonomicky.

Lipavský také poznamenal, že Kosovo se může spolehnout na českou podporu při konsolidaci demokracie a vlády práva i při snahách o vstup do EU. "Západní Balkán včetně Kosova je jednou z našich regionálních priorit," řekl šéf české diplomacie. Během předsednictví chce v tomto ČR dosáhnout co největšího pokroku.

Politici také debatovali o vztazích mezi Kosovem a Srbskem. Normalizace jejich vztahů a spolupráce je podle Lipavského klíčová pro pokračování integrace do EU. Český ministr přitom vyjádřil podporu zvláštnímu zástupci EU pro dialog mezi Bělehradem a Prištinou a pro další regionální otázky týkající se západního Balkánu Miroslavu Lajčákovi v jeho snaze pomoci oběma zemím narovnat vztahy. Obě strany podle Lipavského musí respektovat dohody a vést dialog.

Bislimi s Lipavským se dotkli také energetických dodávek, přičemž podle šéfa české diplomacie je důležité, aby se i zástupci Kosova a dalších balkánských zemí účastnili evropských zasedání k této problematice, například neformálního jednání ministrů pro energetiku.