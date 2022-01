Lipavský: ČR zatím neevakuuje zaměstnance ambasády na Ukrajině

Praha - Česko zatím nevydává pokyn k evakuaci personálu zastupitelských úřadů na Ukrajině kvůli hrozící ruské invazi. Po jednání krizového štábu resortu zahraničí to novinářům řekl ministr Jan Lipavský (Piráti). Apeloval na české občany, aby necestovali do příhraničních oblastí na východě a severu Ukrajiny. Ti, kteří se v zemi nacházejí, by se podle ministra měli registrovat v systému Drozd, který využívají české zastupitelské úřady například k informování českých turistů o mimořádných událostech, jako jsou přírodní katastrofy či teroristické útoky. V souvislosti s hrozbou ruské agrese vůči Ukrajině se v úterý 1. února sejde Bezpečnostní rada státu, řekl ve Sněmovně premiér Petr Fiala (ODS).

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a též v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi na Ukrajinu a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci zdůvodnit. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, ale popírá, že by chystalo útok proti svému sousedovi.

Deeskalace situace se podle Lipavského nedaří. V případě ruské agrese je v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO) shoda na rychlé a silné odpovědi, uvedl. Zároveň ale Lipavský věří, že se může podařit situaci vyřešit diplomatickým úsilím. V opačném případě je Česko připraveno podpořit případné ekonomické sankce proti Rusku, zopakoval.

Ve středu vláda projedná darování dělostřelecké munice Ukrajině. Podle Lipavského to je potřeba vnímat jako součást mezinárodního úsilí, jak odradit Rusko od možné agrese.

Lipavský také připomněl, že 7. a 8. února navštíví Ukrajinu se slovenským a rakouským ministrem zahraničí Ivanem Korčokem a Alexanderem Schallenbergem. "Chceme tím vyjádřit naši plnou podporu vůči ukrajinským přátelům," řekl. Navštíví společně linii dotyku, jednat budou s tamním protějškem Dmytrem Kulebou. Do Kyjeva poletí z Bratislavy společně českým vojenským speciálem.

O stažení rodinných příslušníků pracovníků ambasády či přímo části jejích zaměstnanců už rozhodly například Spojené státy nebo Británie. Podle Lipavského zatím krizový štáb ministerstva nevyhodnotil situaci tak, že by mělo totéž učinit Česko. Každý zastupitelský úřad ale má jako svoji povinnou součást plány na případnou evakuaci, dodal.

NATO podle pondělního prohlášení vysílá další lodě a letadla k posílení obrany východní Evropy v reakci na aktivity Ruska v okolí Ukrajiny. Cílem je "posílit odstrašující přítomnost" v oblasti Baltského moře. Své vojáky a vybavení už podle bruselské alianční centrály nabídlo několik členských států.

Podle Lipavského se o posílení východního křídla NATO jedná. Ministerstvo obrany bylo vyzváno, aby našlo konkrétní možnosti. Vyjádření resortu ČTK shání. Česká diplomacie aktivitu podporuje, dodal ministr.

Fiala ve Sněmovně situaci mezi Ruskem a Ukrajinou označil za vážnou, věří ale v její diplomatické řešení. "Čelíme jedné z největších hrozeb pro evropskou bezpečnost za poslední desetiletí. Vidíme všichni, že Rusko opakovaně eskaluje situaci ve vztahu k Ukrajině přes všechny snahy o dialog jak ze strany Evropy, tak ze strany Spojených států," uvedl před poslanci Fiala. Zvyšující se přítomnost ruských ozbrojených sil u hranic s Ukrajinou pokládá za "neodůvodněnou a neoprávněnou" aktivitu.

"V zájmu České republiky určitě není jakákoli eskalace konfliktu. Jasně odmítáme jakoukoli agresi ze strany Ruska. Věříme a děláme všechno pro to, aby řešení bylo diplomatickou cestou," zdůraznil Fiala.

Vláda se záležitostí zabývá podle něho už delší dobu. Příslušné resorty se od prosince připravují podle ministerského předsedy na nejhorší možné scénáře konfliktu, zabývají se možnými dopady na Česko i pomocí. "Touto situací se budeme konkrétně zabývat na Bezpečnostní radě státu, která je svolána na 1. února," řekl Fiala.

Česko podle něho také například zvyšuje svůj příspěvek do sil rychlé reakce Severoatlantické aliance. Příští týden má Česko navštívit podle premiéra vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil a na březen či duben se chystá návštěva ukrajinského ministra zahraničí. Mělo by být podepsáno ujednání o léčení raněného ukrajinského vojenského personálu v Česku, uvedl Fiala.

Předseda SPD Tomio Okamura obvinil vládu, že se snaží vtáhnout Česko do války Ukrajiny a NATO proti Rusku. Ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) a ministra Lipavského označil za válečné štváče.