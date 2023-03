Lipavský chce se šéfem NATO jednat o Ukrajině nebo mocenském vzestupu Číny

Praha - Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) chce s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Jensem Stoltenbergem dnes jednat o ruské agresi proti Ukrajině nebo o bezpečnosti v indopacifickém regionu a mocenském vzestupu Číny. Řekl to novinářům před odletem do Bruselu.

"Vždycky opakujeme, že Západ musí zůstat jednotný. Aktuální válka na Ukrajině je něco, co nás spojuje. Zároveň vítám silnou roli NATO v bezpečnosti České republiky," uvedl ministr. Stoltenbergovi chce také zopakovat vládní závazek, že už příští rok kabinet vynaloží dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu.

Co se týče Číny a Indo-Pacifiku, Lipavský především vítá roli NATO při zapojování dalších partnerů, jako jsou Japonsko, Jižní Korea, Austrálie nebo Nový Zéland. "Diskuse jsou velmi otevřené, živé. Je velmi důležité, abychom i my byli součástí těchto politických jednání," poznamenal šéf české diplomacie.

Informovat chce Stoltenberga také o práci na strategických dokumentech, a to na bezpečnostní a obranné strategii.

Jednat by se šéfem NATO měl také o summitu Severoatlantické aliance, který se koná od 11. do 12. července ve Vilniusu. Osobní účast na něm plánuje také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Finsko a Švédsko doufají v to, že do summitu budou do NATO přijaty, ratifikovat to ještě musí Turecko a Maďarsko.

Po schůzce se Stoltenbergem bude Lipavský jednat se dvěma členy Evropské komise. Rozhovory s eurokomisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem a eurokomisařem pro humanitární pomoc a řešení krizí Janezem Lenarčičem se budou týkat zejména podpory Ukrajiny, potrestání válečných zločinů páchaných na jejím území, humanitární pomoci, řešení důsledků ruské agrese, posilování odolnosti Evropské unie a její role ve světě.

O podpoře občanské společnosti ve východní Evropě, svobodě médií a významu strategické komunikace v aktuální geopolitické situaci pak bude šéf české diplomacie hovořit s ředitelem Evropské nadace Jerzym Pomianowskim.