Lipavský chce do zahraniční politiky vrátit lidskoprávní rozměr

Praha - Nový ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) chce do zahraniční politiky vrátit lidskoprávní rozměr. Velkou výzvou pro nadcházející rok je podle něj české předsednictví v Radě EU, které nastane v druhé polovině příštího roku. Řekl to na dnešní tiskové konferenci poté, co jej premiér Petr Fiala (ODS) uvedl do úřadu. Ministerský předseda poznamenal, že pokud by se vyčleněné peníze na předsednictví ukázaly jako nedostatečné, je vláda připravena finance přidat. Vláda ANO a ČSSD v srpnu navýšila rozpočet o 200 milionů na 1,4 miliardy korun.

Hlavním cílem bude podle Lipavského posílit dobré jméno a postavení Česka za hranicemi. Chce usilovat o konsensus na zahraniční politice mezi Parlamentem, vládou a dalšími klíčovými hráči. "Když jedeme do zahraničí, reprezentujeme Českou republiku, ne stranické zájmy," poznamenal.

Do zahraniční politiky chce vrátit lidskoprávní rozměr. Pracovat chce na přijetí Magnitského zákona pro lepší vymahatelnost ochrany lidských práv. Klíčem pro bezpečnost a prosperitu ČR je podle Lipavského členství v EU a NATO.

"Budeme se muset podívat na vztahy s Ruskem a Čínou. Je v zájmu všech, abychom na nich pracovali, nicméně to nejsou vůbec jednoduché otázky. Proto hovoříme o revizi vztahů s Ruskem a Čínou," řekl ministr. V neposlední řadě se chce zaměřit na ekonomickou diplomacii i na profesionalizaci diplomatického sboru. Potvrdil také, že jeho první zahraniční cesta povede v pondělí na Slovensko.

Za velkou výzvu považuje předsednictví v Radě EU. Fiala uvedl, že jde o obrovskou příležitost také poukázat na české priority například v energetické politice. Není si jist, zda je Česko na předsednictví v tuto chvíli dobře připraveno. Pokud by nebylo rozpočtově dobře zajištěné, je podle něj vláda připravena finance přidat.

Lipavský dříve Deníku N řekl, že se domnívá, že by se nyní již bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) neměl stát velvyslancem ve Finsku. Výhrady měl i k vyslání zástupce ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře Petra Pirunčíka na Ukrajinu. Obě nominace letos schválila vláda Andreje Babiše (ANO). Dnes se k personálním nominacím nechtěl vyjadřovat, je podle něj nutné hledat shodu mezi vládou a prezidentem.

Prezident Miloš Zeman původně oznámil, že Lipavského odmítá jmenovat ministrem zahraničí. Vyčetl mu vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce nebo nízkou kvalifikaci. Fiala ale po pondělní schůzce s hlavou státu překvapivě oznámil, že Zeman jmenuje všechny ministry podle jeho návrhu. Tak také prezident učinil v pátek na zámku v Lánech.

Lipavský bude usilovat o konstruktivní vztahy s hlavou státu. Má podle něj poměrně širokou řadu kompetencí v zahraniční politice. "Zastupuje stát navenek, je klíčový pro jmenování velvyslanců a také pro podpis mezinárodních smluv. Účastní se některých fór, cestuje, přijímá návštěvy, takže debata musí běžet," poznamenal ministr.

Při pátečním ceremoniálu kancléř Vratislav Mynář Lipavského nejprve nazval magistrem, následně se opravil a uvedl, že je bakalář. Nový ministr dnes uvedl, že záležitost nijak neprožívá.